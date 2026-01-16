台股科技基金卡位低軌衛星熱 網通產業具長期趨勢

2026開年以來，台股氣勢如虹指數站穩3萬點，受惠美國總統川普簽署太空優勢令，網通低軌衛星相關股票扮演攻堅要角之一，盤點台股科技基金布局通信網路產業，搭上市場投資熱度後勢看好。

美國總統川普第二任期重大政策指向「太空」，從登月時程、國防衛星，到商業航太投資金額，政策時間表一出相關供應鏈受追捧，多檔台股科技基金看見投資優勢已布署相關股票，依據投信投顧公會截至去(2025)年底資料，觀察投資國內/科技類基金持有通信網路產業比重，其中，台中銀數位時代基金配置通信網路產業29.78%最高，而台新2000高科技基金持有約13.14%次之，其次摩根新興科技基金持有10.43%左右，網通業當中的低軌衛星族群搭上全球太空熱後市表現可期。

投資操作上，台中銀數位時代基金研究團隊指出，低軌衛星在通訊及航太等領域應用廣泛，去年全球衛星發射數僅約4,235顆，據Space track預估2026年將突破5,177顆成長逾22%，台廠供應鏈訂單能見度高。此外，電子紙及閱讀器搭上環保、數位轉型應用場景多元，以及文創業例如遊戲股迎接1月底台北國際電玩展及寒假娛樂旺季，相關股票擇優布局。