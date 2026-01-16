美國例外論鬆動 掌握新興市場投資機會

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

金融市場歷經2025年出乎意料的強勁表現後，投資人以樂觀情緒迎接2026年。法人指出，今年以來，市場多頭格局擴大展開，投資人可以放眼熱門股市以外的投資機會。

2026年開年以來，美國、歐洲及亞洲主要指數全面走高，樂觀情緒進一步升溫。短短半個月內，韓股大漲13%，日股漲逾7%，台股漲逾6%，越南漲4%多，全都創歷史新高，漲幅也都超過S&P 500的1%多漲幅。

富達永續發展全球存股優勢基金經理人布魯爾（Jochen Breuer） 表示，過去十多年來，美股報酬明顯優於全球其他市場，但此主導地位往往具周期性，美股多個產業評價已呈現溢價。如果排除最集中的一群贏家，其他區域獲利成長與評價仍屬合理。

許多投資人誤認為美國以外市場缺乏亮點，但布魯爾強調，事實上，支撐人工智慧（AI）的全球價值鏈，包括晶片製造、資料儲存、測試設備及硬體基礎建設等，主要集中在亞洲與歐洲。

布魯爾表示，同時，亞洲主要市場的公司治理改革持續推進。從南韓的 「增值計畫」，到中國大陸與新加坡在公司治理及股東回報改善，都為投資人提供更廣闊的投資機會。

富蘭克林投顧指出，美國例外論鬆動，新興市場機會大增。過往全球對美國投入大量資金，全球投資人投入美國的資金可能持續放緩，以避險並實現投資組合多元化、掌握其他市場的成長機會，透過靈活配置，可望滿足投資人對新興市場股債資產的投資需求。

