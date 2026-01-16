快訊

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

陸科技、醫療股 還有戲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

中國股市2026年仍有望延續去年的牛市基礎。法人指出，在政策紅利與產業升級的推動下，市場信心逐步回溫，科技、醫療及工業等類股表現相對亮眼，資金也持續流向具成長性與高景氣循環的產業。

不過，消費與房地產市場仍相對疲弱，結構性改善仍需時間，預期今年資金將持續集中於具備創新能力與競爭優勢的企業。

惟須留意地緣政治風險與全球需求波動仍為市場變數，但在出口表現維持韌性的情況下，整體股市走勢有望呈現溫和上行。預估2026年全年指數漲幅將落在個位數至低雙位數區間，結構性投資機會仍可望優於整體行情表現。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，中國市場今年仍將持續受到政策導向與產業結構調整的影響，整體經濟成長維持中低檔水準，內需動能改善仍需要時間。不過，高科技、綠能及醫療健康等產業，有望延續2025年的上漲趨勢。

投資操作上將持續秉持價值成長理念，鎖定具備長期成長空間、獲利動能穩健的優質企業，並於合理評價區間進場布局，以掌握企業長期成長所帶來的投資價值。整體而言，科技、醫療及消費相關產業，將是現階段較為看好的投資方向。

富邦中國戰略A股基金經理人蔡宗和指出，近期多家國際投行相繼上調對中國股市的評等與展望，主要看好三大因素：一是中國股市整體估值具備吸引力；第二，政策端對重點產業的支持力道持續加碼；第三，企業獲利動能正在回溫。

延伸閱讀

MLB／官網看好史庫柏合約將破紀錄 超越山本由伸等一堆強投

MLB／林維恩模板是道奇塞揚史奈爾！運動家高層看好今年成為百大新秀

港媒：中共10將軍缺席中紀委大會「相信均已去職」

末日博士羅比尼：AI效益抵銷關稅衝擊 轉彎看好科技力量

相關新聞

被動式商品 受青睞

根據投信投顧公會公布的最新基金規模數據，截至2025年底止，整體投信基金規模全年大增近1.78兆元，連續八個月遞增，去年...

陸科技、醫療股 還有戲

中國股市2026年仍有望延續去年的牛市基礎。法人指出，在政策紅利與產業升級的推動下，市場信心逐步回溫，科技、醫療及工業等...

美國例外論鬆動 掌握新興市場投資機會

金融市場歷經2025年出乎意料的強勁表現後，投資人以樂觀情緒迎接2026年。法人指出，今年以來，市場多頭格局擴大展開，投...

全球科技基金多檔重押AI與半導體 近半年投報率逾40%

在全球AI競賽全面升級之際，市場焦點已從企業導入生成式AI，進一步轉向「主權AI」與「國家級算力基礎建設」的全面競逐。法...

錢進多元資產 抵禦風險

2026年以來，風險資產延續去年的強勁表現。法人指出，企業獲利韌性及寬鬆環境將持續支撐今年風險資產表現，但不少利多已反映...

TISA級別基金超給力 凱基台灣精五門上漲27%最亮眼

集保所自去年6月底推動的TISA帳戶已半年，目前累計參與人數近7萬人，帳戶餘額達90億元，投資人反應熱烈。根據統計，目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。