陸科技、醫療股 還有戲

中國股市2026年仍有望延續去年的牛市基礎。法人指出，在政策紅利與產業升級的推動下，市場信心逐步回溫，科技、醫療及工業等類股表現相對亮眼，資金也持續流向具成長性與高景氣循環的產業。

不過，消費與房地產市場仍相對疲弱，結構性改善仍需時間，預期今年資金將持續集中於具備創新能力與競爭優勢的企業。

惟須留意地緣政治風險與全球需求波動仍為市場變數，但在出口表現維持韌性的情況下，整體股市走勢有望呈現溫和上行。預估2026年全年指數漲幅將落在個位數至低雙位數區間，結構性投資機會仍可望優於整體行情表現。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，中國市場今年仍將持續受到政策導向與產業結構調整的影響，整體經濟成長維持中低檔水準，內需動能改善仍需要時間。不過，高科技、綠能及醫療健康等產業，有望延續2025年的上漲趨勢。

投資操作上將持續秉持價值成長理念，鎖定具備長期成長空間、獲利動能穩健的優質企業，並於合理評價區間進場布局，以掌握企業長期成長所帶來的投資價值。整體而言，科技、醫療及消費相關產業，將是現階段較為看好的投資方向。

富邦中國戰略A股基金經理人蔡宗和指出，近期多家國際投行相繼上調對中國股市的評等與展望，主要看好三大因素：一是中國股市整體估值具備吸引力；第二，政策端對重點產業的支持力道持續加碼；第三，企業獲利動能正在回溫。