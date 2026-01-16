根據投信投顧公會公布的最新基金規模數據，截至2025年底止，整體投信基金規模全年大增近1.78兆元，連續八個月遞增，去年底來到11.3兆元水準，再創新高。以類型來看，台股被動式ETF年增加近9,670.7億元最多，主動式ETF異軍突起，檔數不多規模年增1,302.9億元受矚目。

此外，國內貨幣市場基金、國內股票基金，分別增加3,562.2億元、2,466.4億元，台股主動式ETF規模增加1,302.9億元，為金額增加第四大。

群益投信台股ETF研究團隊表示，去年全球股市一度因美國對等關稅措施而大幅拉回，但隨著政策不確定性減少，景氣保有韌性，加上AI成長趨勢明確，且需求由核心大廠擴散至周邊相關零組件與服務。加上聯準會降息，資金環境更趨寬鬆，都帶動市場投資氣氛。台股去年全年漲幅25.7%，連帶台股ETF投資氣氛熱絡，規模與受益人雙雙躍增，台股主動式ETF的加入，更是為投資人帶來新選擇。

在台股中長期表現仍可期下，投資人可善用主、被動式台股ETF的搭配，以主動式ETF的靈活特性掌握台股成長契機，搭配市值型或高息型ETF，強化在龍頭權值股布局比重，或多元化持股，以增添收益來源。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，隨著聯準會政策於2025年9月轉為溫和放水，儘管今年降息強度有待觀察，但降息趨勢大致未變。加上AI應用面拓展，商機遍地開花，相關產業成長趨勢延續。台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多，後市表現仍值得關注。