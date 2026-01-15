快訊

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」！3200頁黑檔揭自民黨內幕

統一全天候基金淨值登上500元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股站上30,000點，牛市奔騰推升股票型基金淨值，根據晨星統計至1月14日，投信股票型基金淨值王統一全天候基金，每單位淨值達到513.19元，為唯一一檔淨值超過500元的基金。統一奔騰基金則以淨值415.78元緊追在後，是科技股票型基金第一。全市場淨值前五名中，有三檔基金來自統一投信。

據晨星截至1月14日數據，投信股票型基金淨值前五名清一色為台股基金，冠亞軍分別是統一全天候、統一奔騰基金。統一投信另一檔上榜基金為統一黑馬基金，淨值也達到359.55元，排名第四。以基金屬性劃分，統一全天候及統一黑馬基金為台股一般型基金，投資範圍涵蓋台股所有產業，遇到類股輪動表現時，可以靈活調整投資組合的產業配置，抓住台股不同期間的投資機會。統一奔騰基金則是聚焦科技股，在新時代科技趨勢中，挖掘科技股強勁成長動能。

統一全天候基金經理人陳意婷表示，台灣出口動能維持強勁，顯示AI和消費性電子產業的拉貨需求仍旺盛。第1季隨著輝達GB300通用晶片、谷歌及亞馬遜等雲端服務商的ASIC晶片需求持續上修，預估相關出貨將逐季快速拉升，帶動供應鏈營收成長。投資策略均衡布局具備長期成長趨勢的族群、低基期漲價概念股，首選AI硬體供應鏈、台積電2奈米量產受惠股、上游電子材料類股。

淨值 科技股 台股

延伸閱讀

桃機出境擠爆！網看傻「「台股破3萬點大家都辭職？」喊話布局航空股

法人：台股三利多撐腰 還會「驚驚漲」

全球科技基金多檔重押AI與半導體 近半年投報率逾40%

37檔台股ETF創高 人氣燒

相關新聞

全球科技基金多檔重押AI與半導體 近半年投報率逾40%

在全球AI競賽全面升級之際，市場焦點已從企業導入生成式AI，進一步轉向「主權AI」與「國家級算力基礎建設」的全面競逐。法...

錢進多元資產 抵禦風險

2026年以來，風險資產延續去年的強勁表現。法人指出，企業獲利韌性及寬鬆環境將持續支撐今年風險資產表現，但不少利多已反映...

TISA級別基金超給力 凱基台灣精五門上漲27%最亮眼

集保所自去年6月底推動的TISA帳戶已半年，目前累計參與人數近7萬人，帳戶餘額達90億元，投資人反應熱烈。根據統計，目前...

新興債吸睛 長線布局

近半年以來盤面上新興債ETF交出超過一成的表現，表現亮眼，而凱基新興債10+、復華彭博新興債、中信低碳新興債更是有超過1...

基富通活化理財 推基金借貸

為讓民眾有資金需求時投資也能不中斷，基富通攜手元大證金推出「好享貸」，提供以「基金」為擔保品的資金融通服務，替民眾解決短...

台股驚驚漲 高息商品績效同步翻揚

台股近月驚驚漲，高股息主題ETF也沾光，績效規模同步翻揚。投信法人表示，隨各檔追蹤指數陸續調整成分股，使投組更貼近產業趨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。