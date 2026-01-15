統一全天候基金淨值登上500元

台股站上30,000點，牛市奔騰推升股票型基金淨值，根據晨星統計至1月14日，投信股票型基金淨值王統一全天候基金，每單位淨值達到513.19元，為唯一一檔淨值超過500元的基金。統一奔騰基金則以淨值415.78元緊追在後，是科技股票型基金第一。全市場淨值前五名中，有三檔基金來自統一投信。

據晨星截至1月14日數據，投信股票型基金淨值前五名清一色為台股基金，冠亞軍分別是統一全天候、統一奔騰基金。統一投信另一檔上榜基金為統一黑馬基金，淨值也達到359.55元，排名第四。以基金屬性劃分，統一全天候及統一黑馬基金為台股一般型基金，投資範圍涵蓋台股所有產業，遇到類股輪動表現時，可以靈活調整投資組合的產業配置，抓住台股不同期間的投資機會。統一奔騰基金則是聚焦科技股，在新時代科技趨勢中，挖掘科技股強勁成長動能。

統一全天候基金經理人陳意婷表示，台灣出口動能維持強勁，顯示AI和消費性電子產業的拉貨需求仍旺盛。第1季隨著輝達GB300通用晶片、谷歌及亞馬遜等雲端服務商的ASIC晶片需求持續上修，預估相關出貨將逐季快速拉升，帶動供應鏈營收成長。投資策略均衡布局具備長期成長趨勢的族群、低基期漲價概念股，首選AI硬體供應鏈、台積電2奈米量產受惠股、上游電子材料類股。