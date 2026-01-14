基富通活化理財 推基金借貸

為讓民眾有資金需求時投資也能不中斷，基富通攜手元大證金推出「好享貸」，提供以「基金」為擔保品的資金融通服務，替民眾解決短期急需。

基富通是國內最大基金交易平台，營運邁入第十年，2025年全平台客戶數突破32萬人，較2024年成長11%，將近一半新客戶都是40歲以下的年輕族群；資產規模則超過1,900億元，較2024年成長23%，近期更可望突破2,000億元，每月定期定額扣款金額超過30億元。

同時，響應金管會台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）政策的專案開戶數突破5萬人，帳戶餘額超過80億元。其中，有四成的TISA投資人為新戶，也就是原本不是基富通客戶，但因為TISA專案而加入。

基富通除了維持申購零手費優惠外，還推出「好享貸-基金借貸」、「定期定額扣款專區」兩大普惠金融服務，幫助民眾長期紀律理財。基富通董事長林丙輝表示，基富通的目標是讓理財變得更簡單、更貼心，每個人都能透過理財讓生活變得更美好。

「好享貸」是基富通與元大證金合作，提供投資人以「基金」為擔保品的資金融通服務。當有醫療支出、房屋修繕等短期資金需求時，不必贖回基金，即可快速取得資金，投資規劃不會中斷，提升資金運用彈性。基金規模也得以穩定，基金經理人可保持既有持股配置，兼顧短期資金需求和長期投資的雙重好處。

基富通指出，「好享貸」有四大特色：一是「靈活選」，擔保品為投信發行、投資於國內、以新台幣計價的基金，目前共209檔；二是「安心借」，與元大證金合作，資金來源安全無虞；三是「方便貸」，最低1,000元就能借，除利息低於3%外，無其他額外費用，線上審核後最快隔天撥款；四是「彈性還」，借款期間最長18個月，以日計息，可隨時還款、部分還款，還款時一併繳息。

基富通也特別規劃「定期定額扣款專區」，專區中逾2,500檔股票型和平衡型基金供投資人選擇，也能設定「低檔自動加碼」。