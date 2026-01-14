新興債吸睛 長線布局

近半年以來盤面上新興債ETF交出超過一成的表現，表現亮眼，而凱基新興債10+、復華彭博新興債、中信低碳新興債更是有超過15%的漲幅。展望2026年，法人認為，新興債有機會延續2025年的突出表現，建議可以留意長線布局時機。

國泰新興投等債經理人江宇騰表示，近期美元呈現弱勢震盪，缺乏結構性走強動能，資金面環境對新興市場風險資產形成顯著支撐，美元疲軟結構若延續，將進一步強化新興市場資產的吸引力。

面對2026年潛在的市場波動，資產品質將是決勝關鍵。相較於波動劇烈的低評級債券，高信評債券不僅違約風險低，且在當前評價面相對低估的環境下，未來資本利得的補漲空間更值得期待，應把握當前利差擴張的機會進行布局，不僅能鎖定優於成熟市場的債息收益，更能透過高信評資產降低投組波動，有望同步掌握「息收」與「價差」雙重紅利。

凱基新興債10+研究團隊表示，新興市場經濟增長與經常帳順差抵銷財政赤字，經濟持續表現佳，且央行持續降息助益下，預期2026年新興市場成長動能將持續優於預期，基本面穩健可期，新興市場主權債違約率將維持低檔，新興市場企業債2026年違約率也為相對低檔的3.0%。

在降息預期下，2025年資金持續流入新興市場債，即便2026年債券新發行量年增率呈現小幅增加，預期市場需求強勁，可望支撐債券價格，技術面有撐。展望後市，新興市場基本面穩健且長線殖利率仍具吸引力，惟利差下行空間有限，可伺機分批長線布局。

群益投等新興公債經理人謝明志表示，新興債發行人信評調升比例穩定上升，顯示基本面改善趨勢明確，加上美元偏弱，有利於資金流入新興市場債券，整體來看，在市場投資情緒回穩下，考量新興債基本面改善，且收益水準與評價面都具備吸引力，預料買盤將持續歸隊，可望持續帶動其表現。

富邦新興投等債經理人洪珮甄表示，新興高評級債提供有別美債另一種固定收益選擇，新興市場經濟成長亮眼，相關企業債也受益。