TISA級別基金超給力 凱基台灣精五門上漲27%最亮眼

集保所自去年6月底推動的TISA帳戶已半年，目前累計參與人數近7萬人，帳戶餘額達90億元，投資人反應熱烈。根據統計，目前已有37檔TISA級別基金，七檔近三月績效逾20%，前十強則分別繳出17%到27%的含息報酬率。

台股今年強勢開局，帶動國內股票型TISA基金跟進上揚，近三月TISA級別基金績效前十名，全數為國內股票型基金。其中，凱基台灣精五門近三月漲27.9%、PGIM保德信中小型股漲26.3%、永豐永豐23.7%、富邦精銳中小22.7%、永豐中小22.5%、富蘭克林華美第一富21.7%，兆豐國民則為20.5%。

凱基台灣精五門基金研究團隊指出，根據財政部最新數據顯示，去年12月出口額逾624億美元，為歷年單月次高，其中資通訊產品出口年增126.3%、電子零組件年增24.1%，兩者合計貢獻整體出口成長近98%，顯示AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁。

此外，市場傳出美國對台灣關稅有望從20%下修至15%，此協議若上路，將減輕台灣出口產品在美國市場的成本負擔，對傳產、電子零組件及機械產業有明顯利多，市場對台股相關族群持正面看法。

法人分析，台股一再創高，許多主流股入手門檻愈來愈高，TISA級別基金最低千元即可入手，是小資族可以享有台股成長紅利的工具之一，而基金經理費較一般級別讓利約0.45%至1.1%，對投資人有利。台股上市櫃公司2025年全年營收已突破50兆元，受惠AI發展，未來有望續寫新高紀錄，投資人可透過TISA級別基金把握台股成長曲線。

野村投信表示，從產業趨勢觀察，在輝達（NVIDIA）新架構Rubin平台已全面投產，相關的先進製程與封裝、散熱、高速傳輸、CCL/PCB、電源供應仍是資金主線，股價修正時反而提供投資人布局良機。