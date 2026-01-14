全球科技基金多檔重押AI與半導體 近半年投報率逾40%

在全球AI競賽全面升級之際，市場焦點已從企業導入生成式AI，進一步轉向「主權AI」與「國家級算力基礎建設」的全面競逐。法人認為，在降息環境與企業獲利正向的情況下，2026年AI與半導體仍將是全球股市最具成長能見度的核心主軸，建議布局全球科技基金。

資金面與市場表現也同步反映此一趨勢。觀察近半年全球科技型基金績效，多檔以AI與半導體為核心的基金報酬率達40%以上，其中復華全球物聯網科技、統一全球新科技、富邦全球關鍵半導體、統一全球智聯網AIoT等基金上漲達45%以上，表現居於同類型基金前段班，顯示資金持續湧向具備長線成長能見度的半導體產業 。

富邦全球關鍵半導體基金經理人王威傑指出，即便美股評價面位於相對高檔，市場關注重心已逐漸回歸企業獲利與產業基本面。根據FactSet預估，S&P 500企業盈餘在2025與2026年仍可維持雙位數成長，其中AI相關產業貢獻度最高。半導體不僅是AI模型訓練的關鍵，更涵蓋推論運算、邊緣運算與企業私有雲等多元應用，形塑出多層次且具延續性的長期成長曲線 。

四大雲端服務商（CSP）仍持續擴大資本支出，2026年維持在歷史高檔水準，顯示AI資料中心、高速網路與運算平台仍是全球科技投資的核心。

隨著模型規模持續放大、Token需求攀升，以及各國主權AI專案陸續上線，高階GPU、ASIC、先進封裝、光通訊與高頻寬記憶體需求可望同步成長，帶動整個半導體供應鏈進入新一輪景氣上升周期。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，目前美國經濟基本面良好，使市場樂觀看待今年的企業獲利。經過前陣子的震盪整理，加上企業獲利逐步提高，股市評價逐漸回到相對合理水準。聯準會貨幣政策逐步寬鬆，及大而美法案的財政刺激，今年股市表現仍不看淡。

記憶體大廠在去年12月發布的財報大幅優於市場預估，顯示目前需求加速，預計供需吃緊狀況將持續到今年。

博通財報也顯示AI在手訂單成長快速，谷歌的2025年AI投資報告，指出AI的投入已經開始對企業產生實際效益，有七成以上的公司已至少在一個AI專案上回本，使市場對於AI投資回報率的擔憂降溫。預計今年全球科技類股在AI驅動下，股價領漲機率高。