錢進多元資產 抵禦風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

2026年以來，風險資產延續去年的強勁表現。法人指出，企業獲利韌性及寬鬆環境將持續支撐今年風險資產表現，但不少利多已反映在價格上，建議投資人透過多元資產配置，來掌握各類資產的投資機會，並且降低風險。

富達全球動能多元基金經理人張宇翔指出，企業獲利韌性強，配合多國政府在成長與就業上的穩健支持，整體金融條件仍屬寬鬆。下行風險已降低，但多項利多已反映於資產價格，代表選股與精準布局的重要性明顯提升。股市方面，張宇翔指出，企業財報整體優於預期，持續支撐股市。富達團隊已將美股評等調升至加碼，並持續看好成長型與品質型股票，相關投資機會也擴散至大型科技股以外的範疇。歐股同樣維持正向觀點，主要受惠於企業獲利動能回溫，加上市場籌碼結構改善。

國泰投顧也看好歐股投資機會，認為兩大亮點將為歐股帶來進一步投資機會。一是歐股比美股大幅折價34%，二是特定產業獲利將重回焦點，尤其是資訊科技、工業、奢侈品等獲利可期。在產業方面，投資人擔心人工智慧（AI）泡沫。國泰投顧指出，在歷時多年的高速資本投入後，未來企業將更重視AI變現能力。兩大原因支撐軟體與服務成為下一波AI發展受惠類股，首先是軟體融入代理AI功能，成為AI主流應用之一；其次是獲利持續增長，估值具備吸引力。

面對利多已部分反映、但基本面仍偏正的環境，張宇翔建議投資人，股票投資採「核心＋衛星」架構，核心配置品質與現金流穩健的大型股，衛星擇優加入中型股與新興市場領域；債券以「短天期收益＋選擇性利差」為主軸，提升投組現金流與下檔防護。

另外，張宇翔建議，在外匯上減持美元、增配歐元與部分新興市場貨幣，並以期貨或選擇權管理波動風險；黃金維持策略性持有，價格創高後分段落袋為安。

