錢進越南基金 搶賺紅利

在全球貿易環境動盪下，越南經濟表現依舊亮眼。越南國家統計局最新資料顯示，2025年越南國內生產毛額（GDP）年增率達8.02%，位居東南亞成長最快的經濟體之一。建議投資人可透過定期定額或回檔分批布局越南基金或ETF方式，掌握越南經濟成長紅利。

越南政府訂下高標，目標2026年經濟成長率衝上10%。若能達成，越南GDP規模可望突破5,000億美元，超越泰國，躍升為僅次印尼與新加坡的東南亞第三大經濟體。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，越南股市結構正出現關鍵轉變，投資主軸逐步由民營企業轉向國營企業（SOEs）。這一趨勢主要受惠於政府公布的「第79號決議」與 2026-2030年經濟改革議程，未來隨著企業重組、資產剝離與基礎建設融資加速，國有銀行及重點國營企業有機會持續領先大盤表現。

在金融與房地產領域，2026年越南將實施更嚴謹且差異化的信貸政策，有助銀行體系長期穩健，但可能為地產產業帶來短期波動。

評價面觀察，目前越南股市一年期預估本益比14.7倍，略高於三年平均13.8倍，因此市場流動性仍充裕，資金並未撤離，而是進行類股輪動與板塊重新配置，有利多頭結構延續。

長期投資績效顯示越股具高吸引力。理柏統計，2015年底至2025年底，若採定期定額投資越股，一年期累積報酬率達12.7%、三年25.3%、五年達56.7%，五年正報酬機率則達95%，顯示長期分批進場具高度勝率。