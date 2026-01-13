錢進越南基金 搶賺紅利

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在全球貿易環境動盪下，越南經濟表現依舊亮眼。越南國家統計局最新資料顯示，2025年越南國內生產毛額（GDP）年增率達8.02%，位居東南亞成長最快的經濟體之一。建議投資人可透過定期定額或回檔分批布局越南基金或ETF方式，掌握越南經濟成長紅利。

越南政府訂下高標，目標2026年經濟成長率衝上10%。若能達成，越南GDP規模可望突破5,000億美元，超越泰國，躍升為僅次印尼與新加坡的東南亞第三大經濟體。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，越南股市結構正出現關鍵轉變，投資主軸逐步由民營企業轉向國營企業（SOEs）。這一趨勢主要受惠於政府公布的「第79號決議」與 2026-2030年經濟改革議程，未來隨著企業重組、資產剝離與基礎建設融資加速，國有銀行及重點國營企業有機會持續領先大盤表現。

在金融與房地產領域，2026年越南將實施更嚴謹且差異化的信貸政策，有助銀行體系長期穩健，但可能為地產產業帶來短期波動。

評價面觀察，目前越南股市一年期預估本益比14.7倍，略高於三年平均13.8倍，因此市場流動性仍充裕，資金並未撤離，而是進行類股輪動與板塊重新配置，有利多頭結構延續。

長期投資績效顯示越股具高吸引力。理柏統計，2015年底至2025年底，若採定期定額投資越股，一年期累積報酬率達12.7%、三年25.3%、五年達56.7%，五年正報酬機率則達95%，顯示長期分批進場具高度勝率。

延伸閱讀

智慧機供應鏈移出大陸未停歇 傳Google、蘋果將採取「這行動」

拓新南向版圖 越南大型醫療體系赴北醫附醫取經

駐印度公使謝柏輝猝逝 林佳龍赴台南老家致哀頒贈獎章

外資挺韓股單周買超最多 對台股賣超8.6億美元最多

相關新聞

台股驚驚漲 高息商品績效同步翻揚

台股近月驚驚漲，高股息主題ETF也沾光，績效規模同步翻揚。投信法人表示，隨各檔追蹤指數陸續調整成分股，使投組更貼近產業趨...

元月資金行情與AI需求持續擴大 主動型台股基金可持續布局

2026年台股開年即突破3萬點大關，並屢創歷史新高。法人指出，AI題材帶動台股連續多年維持多頭格局，今年開年台灣加權指數...

國安基金退場 短空長多

國安基金宣布退場，昨（13）日大盤依舊續揚，根據群益投信統計資料顯示，國安基金過去進場護盤期間，平均有13.8%正報酬，...

國人最愛境外基金 黃金商品漲勢最凌厲

風險資產2025年表現出色。統計顯示，國人最愛的十檔境外股票基金去年全交出正報酬，以黃金基金漲勢最凌厲，全年漲幅逾148...

富坦公司債 績效長青樹

美國景氣強勁，聯準會還有降息空間可以期待，有利於風險性資產如股市的表現，但隨著美股持續創新高，評價面也跟著不便宜。反觀美...

錢進越南基金 搶賺紅利

在全球貿易環境動盪下，越南經濟表現依舊亮眼。越南國家統計局最新資料顯示，2025年越南國內生產毛額（GDP）年增率達8....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。