富坦公司債 績效長青樹

美國景氣強勁，聯準會還有降息空間可以期待，有利於風險性資產如股市的表現，但隨著美股持續創新高，評價面也跟著不便宜。反觀美國非投資級公司債，受惠經濟與企業獲利成長機會，更提供較其他債券券種為高的債息收益，因此成為能留在場中又可防範市場震盪很好的投資選擇。

然而，非投資級公司債市的債信風險較高，需要專業基金經理團隊精挑細選，能夠避開違約債，才有機會創造高回報的績效。成立越久的基金因為已通過不同的景氣循環和幾次金融危機歷練，成為投資人挑選基金很重要的參考指標之一。

富蘭克林坦伯頓公司債基金為1996年3月1日成立，即將屆滿30年，是極少數資歷久且績效優異的長青債券基金。長青基金指的是成立時間長且長期績效穩健的基金，很適合做為長期投資的選擇。

截至去（2025）年12月31日，根據理柏資訊統計台灣核備的境外美元非投資級債基金中，以富蘭克林坦伯頓公司債基金10年原幣累積報酬74.8%居冠，同類型基金平均報酬為59.1%；其於過去一年（2025年）報酬率也有8.1%，高於同類基金平均的6.6%。

觀察該基金持債的主要產業配置，金融業可受惠美國監管鬆綁與經濟成長環境；能源、營建與工業可受惠美國優先與製造業回流的設備需求，以及產業整併等利基。最新持債的平均債信等級為BB-級，側重於信評較佳的非投資級債，具有兼顧債信品質的特色。經理團隊精準操盤的成效明顯，因此短中長期報酬優異。

銀行財富管理中心表示，國際投資專家普遍預估美國非投資級債違約率可望維持在低於歷史平均的低檔，主要受惠於美國消費動能強勁，企業營收與現金流穩定，有助於公司債發行企業維持良好償債能力。2026年美國民眾更享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，強化公司債市基本面。