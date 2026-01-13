國人最愛境外基金 黃金商品漲勢最凌厲

風險資產2025年表現出色。統計顯示，國人最愛的十檔境外股票基金去年全交出正報酬，以黃金基金漲勢最凌厲，全年漲幅逾148%，其次是礦業基金的63%漲幅，再來是中國大陸基金漲兩成、科技基金漲幅逾一成、美股基金漲幅為個位數。

2025年全球金融市場飽受川普的對等關稅衝擊，主要股市波動擴大，但全年仍交出正報酬。不過，新台幣在2025年強勁升值，全年兌美元升值約4.3%，影響海外基金的投資績效。

境外基金資訊觀測站統計顯示，到2025年11月底，國人最愛的境外股票基金為貝萊德全球智慧數據股票入息基金，持有金額逾800億元。這檔基金年化配息率逾7%，成為收益型投資人的最愛，近年來持續加碼，推升這檔基金成為國人最愛。如果選擇不配息級別，這檔基金去年以新台幣計算上漲7.9%。

聯博美國成長基金為國人第二喜愛的境外股票基金，國人持有660億元。這檔基金也有月配息選項，且有多種配息幣別可以選擇，去年全年上漲7.4%。貝萊德世界科技基金則排第三，國人持有559億元，去年漲13.1%。

國人持有第四到第十多的境外股票基金依次為貝萊德世界科技基金、摩根美國科技基金、富蘭克林坦伯頓成長基金、貝萊德世界礦業基金、聯博優化波動股票基金、聯博精選美國股票基金、貝萊德世界黃金基金、摩根中國基金。

以績效來看，貝萊德世界黃金基金在2025年強漲148%，遙遙領先，其次是貝萊德世界礦業基金的63%漲幅，主要是持有不少金礦公司。法人指出，黃金受惠於地緣政治風險、美元弱勢、央行買超等多項結構性利多因素，2025年金價迭創歷史新高，預期2026年也可望表現強勢，但預期漲幅低於2025年。