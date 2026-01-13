國安基金退場 短空長多

國安基金宣布退場，昨（13）日大盤依舊續揚，根據群益投信統計資料顯示，國安基金過去進場護盤期間，平均有13.8%正報酬，進一步觀察前八次退場後的台股表現，平均表現呈現短空長多的態勢，短線雖震盪，中長線仍是偏多走勢。

群益投信台股研究團隊表示，現階段台股仍是配置首選之一，大盤在創高後震盪難免，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪。

短期來看，農曆年節前預期將維持上漲的格局，投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，2026年台股將走出2025年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將由2025年的4.4兆元，成長至5.3兆元，年成長超過20%。預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷分析，歷史經驗顯示，台股元月上漲機率高，包括資金面相對友善，M1B年增持續正成長，顯示資金回流，有助於買盤進場。產業面來看，AI產業基本面持續強勁，且持續上修，為台股提供成長動能。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，AI帶動的科技創新仍在起步階段，從過去NB、手機等行業的演進來看，當產品的更新速度開始放緩，才會出現泡沫疑慮。但目前AI產品仍持續快速更新換代，且終端應用也在不斷更新，判斷AI仍未接近泡沫化。

在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。看好AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子等產業。