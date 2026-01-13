元月資金行情與AI需求持續擴大 主動型台股基金可持續布局

2026年台股開年即突破3萬點大關，並屢創歷史新高。法人指出，AI題材帶動台股連續多年維持多頭格局，今年開年台灣加權指數站上關鍵點位，搭配元月資金行情與AI需求持續擴大，後市漲勢仍值得期待，建議投資人可持續布局主動投資的台股基金，以掌握超額報酬機會。

根據彭博統計過去30年台股各季度表現，第1季通常受惠於年度預算編列、新計畫提出，加上農曆年紅包行情與資金回補，往往成為全年表現最強勁的時段，平均上漲約4.82%，向來被視為投資人進場布局的重要時機。

瀚亞菁華基金經理人葉彥廷表示，CES展所展示的AI新技術應用，以及AI伺服器的強勁需求，皆成為支撐市場的重要利多。這不僅顯示AI已深度滲透各類產業場景，從雲端運算、智慧製造到消費性電子，應用範圍持續擴大，也已實質反映在企業財報表現上。

從晶片製造商到雲端服務供應商，AI相關業務營收占比持續攀升，為企業獲利帶來顯著貢獻。

由此可見，AI並非短期炒作題材，也非市場擔憂的泡沫，而是牽動全球產業與資本市場的長期結構性趨勢。

瀚亞投信認為，台股突破3萬點僅是另一個起點，AI將持續推動市場向前。建議投資人採取分批布局策略，跟上產業革命腳步，掌握長期成長契機，共同見證台股更多重要里程碑。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，儘管國際局勢掀起波瀾，但對股市影響有限，台股基本面依舊穩健，尤其AI產業鏈動能強勁。台股目前位處高檔，市場普遍在觀望資金面何時補上流動性缺口，投資人無法精準預測市場高點，與其場外觀望，不如維持紀律、及早布局，採取「有閒錢就買、愈早買愈好」是現階段的核心策略。

適逢農曆春節將至，年終獎金入袋，正是將閒置資金轉化為長期資產的好時機。若有一筆資金，可直接進行長線布局，遇市場回檔亦可適時加碼；若資金有限，則可透過定期定額方式，有望參與AI浪潮的長期成長，分享台灣企業帶來的豐厚回饋。