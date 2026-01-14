台股驚驚漲 高息商品績效同步翻揚

台股近月驚驚漲，高股息主題ETF也沾光，績效規模同步翻揚。投信法人表示，隨各檔追蹤指數陸續調整成分股，使投組更貼近產業趨勢並增添息收題材機會，是新高行情下，投資人兼顧收益及超額投資報酬機會的布局熱門標的。

以四大高股息ETF為例，去年底啟動掛牌以來追蹤指數最大變動的復華台灣科技優息（00929），最新成分股加入台積電，創千億元規模等級高股息ETF首例，並納入熱門AI供應鏈個股及新增三類廣義科技產業，股價近日站上19元，再創波段新高。

群益台灣精選高息、國泰永續高股息ETF也跟隨行情多頭腳步，股價為近十個月以來新高；而龍頭元大台灣高股息ETF則創去年近三個月高點，並同步帶動ETF市值規模增長。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929自去年底調整持股後，將有較完整的AI供應鏈布局，一定程度實現除權息旺季追股息、淡季追求成長的投資策略。此外，成分股從40檔增至50檔，對於大型ETF而言，更能適度減緩成分股買賣時對市場的影響性，加上成分股調整從一年一次調整成一年二次，可更進一步反映市場行情趨勢，確保定期篩選出較具競爭力的科技類股。

展望後市，許忠成認為，美國聯準會預防性降息、AI應用發展延續、經濟及企業獲利基本面為股市支撐，預期在AI使用率持續提升、應用普及，算力需求快速成長之下，進一步挹注台股電子產業基本面動能，若擔心行情高檔震盪風險，建議可採逢低分批或定期定額布局。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志指出，近期台股在AI科技股領軍之下站上3萬點大關，不過對於穩健型投資者而言，在股市走高之際，建議透過將部分資金配置於其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的。