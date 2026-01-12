債券商品配息穩 受青睞

美國將公布通膨數據，大型企業將陸續發布去年第4季財報，元月金融市場持續面臨多項數據考驗，穩定輸出配息的債券型ETF，近來因此受到青睞。

統計元月除息、以債券票息為主要配息來源的ETF，年化配息率最高前十名中，非投資等級債占了四檔。而包括凱基美國非投等債（00945B）、第一金優選非投債、主動中信非投等債、主動富邦複合收益等四檔，預估年化配息率都逾7%。

若觀察近一月的股價，平衡凱基雙核收息ETF表現亮眼。主因在於其以七成BBB級債結合三成台股25強股票的股債雙核心配置。尤其台股加權指數強攻30,000點大關，成為平衡凱基雙核收息ETF股價報酬表現亮眼的最大靠山。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，元月中開始，美國金融股與科技巨頭，將接力展開去年第4季財報公布，預料將符合或優於市場預期，加上就業市場與通膨數據反映美國經濟持續強韌，牽動市場預期美國聯準會1月底的利率決策會議，將有高機率按兵不動。

美國十年期公債殖利率下行空間有限的情況下，債券ETF將由票息收益主導貢獻，中短天期BBB級債不僅有助拉高票息收益，相對短的存續天期也有助控管利率波動風險。

群益投信指出，今年全球經濟展望維持成長，通膨壓力預期穩定，且多國傾向採取寬鬆貨幣政策，有助支撐全球資產表現。不過關稅在上半年可能對物價形成向上壓力、就業市場風險持續升溫，諸多不確定性將加劇市場波動，建議投資人採取波動管理機制，以因應快速輪動的市況，透過資產配置來提高投資組合韌性。

債市布局上，面對公債殖利率曲線陡峭化，中短天期債券表現將優於長債，投等債則看好籌碼較穩定、債息具吸引力的次順位金融債；若尋求更高收益，則可留意信用品質較佳、具收益優勢的非投等債。