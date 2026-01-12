快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

債券商品配息穩 受青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國將公布通膨數據，大型企業將陸續發布去年第4季財報，元月金融市場持續面臨多項數據考驗，穩定輸出配息的債券型ETF，近來因此受到青睞。

統計元月除息、以債券票息為主要配息來源的ETF，年化配息率最高前十名中，非投資等級債占了四檔。而包括凱基美國非投等債（00945B）、第一金優選非投債、主動中信非投等債、主動富邦複合收益等四檔，預估年化配息率都逾7%。

若觀察近一月的股價，平衡凱基雙核收息ETF表現亮眼。主因在於其以七成BBB級債結合三成台股25強股票的股債雙核心配置。尤其台股加權指數強攻30,000點大關，成為平衡凱基雙核收息ETF股價報酬表現亮眼的最大靠山。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，元月中開始，美國金融股與科技巨頭，將接力展開去年第4季財報公布，預料將符合或優於市場預期，加上就業市場與通膨數據反映美國經濟持續強韌，牽動市場預期美國聯準會1月底的利率決策會議，將有高機率按兵不動。

美國十年期公債殖利率下行空間有限的情況下，債券ETF將由票息收益主導貢獻，中短天期BBB級債不僅有助拉高票息收益，相對短的存續天期也有助控管利率波動風險。

群益投信指出，今年全球經濟展望維持成長，通膨壓力預期穩定，且多國傾向採取寬鬆貨幣政策，有助支撐全球資產表現。不過關稅在上半年可能對物價形成向上壓力、就業市場風險持續升溫，諸多不確定性將加劇市場波動，建議投資人採取波動管理機制，以因應快速輪動的市況，透過資產配置來提高投資組合韌性。

債市布局上，面對公債殖利率曲線陡峭化，中短天期債券表現將優於長債，投等債則看好籌碼較穩定、債息具吸引力的次順位金融債；若尋求更高收益，則可留意信用品質較佳、具收益優勢的非投等債。

延伸閱讀

非農就業低於預期！川普定向買債降房貸 辣媽：降息機率悄升溫

發新債還舊債 金融業去年增資金額創高 整體逾4,000億元

台股ETF 13檔配息 人氣王00919年化配息率達9.7%

別錯過！2026開年最強「收息資產」浮現…非投等債成資金新寵

相關新聞

債券商品配息穩 受青睞

美國將公布通膨數據，大型企業將陸續發布去年第4季財報，元月金融市場持續面臨多項數據考驗，穩定輸出配息的債券型ETF，近來...

主動型基金攻守兼備 建議定期定額配置

全球股市2026年開年普遍走揚。法人指出，美、歐股、亞太地區及新興市場在2025年均繳出雙位數報酬率，但估值已偏高。然而...

外資挺韓股單周買超最多 對台股賣超8.6億美元最多

外資上周對亞股賣多買少，以對台股賣超8.6億美元最多，其次是印度的5.4億美元、泰國的1.5億美元；買超則以對南韓4.6...

摩根投信Q1投資展望 多元布局搶攻AI紅利

美股頻創新高、台股正式站上3萬點大關，摩根資產管理表示，預期今年聯準會共有二碼降息空間，面對AI發展轉變與美股集中度提升...

台股基金耀眼 主動策略奏效 規模前十大商品氣勢如虹

台股2026年一開年氣勢如虹，在內外資買盤挹注及AI相關題材提振下，不斷帶動指數續創新高，並站穩3萬點大關。隨著台股攀高...

全球市場觀測站／CES展助攻 科技股強勢

上周全球股市高檔震盪，市場聚焦美國CES（消費電子展），雖然高檔走勢略顯震盪，惟整周來看仍有不錯的表現，科技股漲勢領先。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。