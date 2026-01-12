主動型基金攻守兼備 建議定期定額配置
全球股市2026年開年普遍走揚。法人指出，美、歐股、亞太地區及新興市場在2025年均繳出雙位數報酬率，但估值已偏高。然而，由於聯準會仍處於降息循環，現在退出股市仍為時過早，建議投資人可定期定額布局主動型基金，達到攻守兼備效果。
法人分析，今年市場焦點將集中在聯準會政策、美國經濟數據以及川普政府政策。
儘管市場仍存在諸多不確定性，資金自年初以來仍選擇進場布局風險性資產。不過，在估值偏高的背景下，股市波動度可能加大，投資人可考慮布局具靈活性的主動式基金。
瀚亞環球智慧數據股息基金經理人賴盈良表示，美國通膨率預計維持在3%左右或以上，受消費疲軟影響，經濟成長可能放緩，且成長愈加依賴人工智慧相關支出與財富效應。
全球股市仍面臨諸多不確定因素，但預期2026年股市表現，仍可望維持亮眼績效。
面對市場波動，投資人可透過多因子股票策略基金，有效分散波動風險。
統一全球智聯網AIoT基金經理人蘇柏勳指出，聯準會降息循環持續。依然看好輝達供應鏈的核心價值，核心配置以AI相關族群為主，預估今年AI類股獲利成長維持高檔，AI趨勢持續強化，相關供應鏈逢低都是買點。
另外，投資組合也會配置部分降息受惠股，並適度分散於其餘評價遭低估的產業循環股。
復華全球大趨勢基金經理人王萬里表示，預期2026年全球景氣溫和成長，企業獲利增速仍佳，在降息環境、企業獲利維持成長情境下，歷史經驗顯示，股市上漲機率高，儘管不少市場評價略高，但基本面利多仍有利驅動股市向上動能，由於AI仍在蓬勃發展初期，AI使用率仍具成長潛力，相關受惠之資訊科技等成長題材仍是主動式操作及創造超額報酬機會的布局主軸，若擔心短線高檔震盪風險，建議可透過定時定額等投資方法趨吉避凶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言