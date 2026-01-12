摩根投信Q1投資展望 多元布局搶攻AI紅利

美股頻創新高、台股正式站上3萬點大關，摩根資產管理表示，預期今年聯準會共有二碼降息空間，面對AI發展轉變與美股集中度提升，建議投資人採多元產業與主動管理策略，分散風險、掌握全球數位轉型紅利。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，聯準會今年可望降息兩次，時點可能落在第2季或年底，全年累計降息幅度約兩碼。2026年投資人在AI領域特別關注兩大核心面向。許長泰指出，首先，AI投資從題材熱潮走向基本面檢驗，市場焦點逐步轉向「誰能真正變現」；目前「科技七雄」等領先企業已出現分化，代表投資人正根據各公司AI模型能力，及是否具財力大規模投資，做出深入判斷。

第二，也應留意AI在不同行業的採用趨勢，服務業通常對新科技的接受度較高，例如金融業能較快地將AI技術整合到現有系統中。然而，對於勞動密集型或需要硬體配合的行業，如製造業、建築業、餐飲服務業或運輸業，AI的應用則需要更客製化硬體支援。