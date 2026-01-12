快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

摩根投信Q1投資展望 多元布局搶攻AI紅利

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美股頻創新高、台股正式站上3萬點大關，摩根資產管理表示，預期今年聯準會共有二碼降息空間，面對AI發展轉變與美股集中度提升，建議投資人採多元產業與主動管理策略，分散風險、掌握全球數位轉型紅利。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，聯準會今年可望降息兩次，時點可能落在第2季或年底，全年累計降息幅度約兩碼。2026年投資人在AI領域特別關注兩大核心面向。許長泰指出，首先，AI投資從題材熱潮走向基本面檢驗，市場焦點逐步轉向「誰能真正變現」；目前「科技七雄」等領先企業已出現分化，代表投資人正根據各公司AI模型能力，及是否具財力大規模投資，做出深入判斷。

第二，也應留意AI在不同行業的採用趨勢，服務業通常對新科技的接受度較高，例如金融業能較快地將AI技術整合到現有系統中。然而，對於勞動密集型或需要硬體配合的行業，如製造業、建築業、餐飲服務業或運輸業，AI的應用則需要更客製化硬體支援。

延伸閱讀

大陸央行定調將適度寬鬆 業界估2026年或降息2次

市場憂聯準會獨立性 黃金白銀價格創紀錄新高

Fed鮑爾快卸任了 川普拿司法追殺？逼他裸退還要「殺雞儆猴」

不降息就抓去關？鮑爾陷「裝修門」風暴…鄉民驚：既視感好重

相關新聞

債券商品配息穩 受青睞

美國將公布通膨數據，大型企業將陸續發布去年第4季財報，元月金融市場持續面臨多項數據考驗，穩定輸出配息的債券型ETF，近來...

主動型基金攻守兼備 建議定期定額配置

全球股市2026年開年普遍走揚。法人指出，美、歐股、亞太地區及新興市場在2025年均繳出雙位數報酬率，但估值已偏高。然而...

外資挺韓股單周買超最多 對台股賣超8.6億美元最多

外資上周對亞股賣多買少，以對台股賣超8.6億美元最多，其次是印度的5.4億美元、泰國的1.5億美元；買超則以對南韓4.6...

摩根投信Q1投資展望 多元布局搶攻AI紅利

美股頻創新高、台股正式站上3萬點大關，摩根資產管理表示，預期今年聯準會共有二碼降息空間，面對AI發展轉變與美股集中度提升...

台股基金耀眼 主動策略奏效 規模前十大商品氣勢如虹

台股2026年一開年氣勢如虹，在內外資買盤挹注及AI相關題材提振下，不斷帶動指數續創新高，並站穩3萬點大關。隨著台股攀高...

全球市場觀測站／CES展助攻 科技股強勢

上周全球股市高檔震盪，市場聚焦美國CES（消費電子展），雖然高檔走勢略顯震盪，惟整周來看仍有不錯的表現，科技股漲勢領先。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。