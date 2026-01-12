外資挺韓股單周買超最多 對台股賣超8.6億美元最多

外資上周對亞股賣多買少，以對台股賣超8.6億美元最多，其次是印度的5.4億美元、泰國的1.5億美元；買超則以對南韓4.6億美元最多，其次印尼的1.2億美元。新興亞股上周普遍收紅，以南韓大漲6.4%最強，其次是越南漲4.7%、菲律賓漲3.5%，僅兩個市場收黑，即印度跌2.5%、泰國跌0.4%。

今年以來，外資最愛南韓，買超9.7億美元居新興亞股之冠，其次是對印尼買超1.8億美元，賣超則以對印度賣8億美元最多，其次是賣超台股2.9億美元；主要新興亞股以南韓漲9.7%最優，再來是菲律賓的6%、台灣的5.5%，但印度跌1.5%最弱。

台股站上30,000點創歷史新高。保德信市值動能50（009803）經理人楊立楷表示，台灣經濟動能仍穩健，受惠於人工智慧（AI）相關出口的結構性成長。央行已將2026年經濟成長率上調至3.67%，同步下調通貨膨脹預估至1.63%。出口與內需可望成為今年經濟成長的雙引擎，也將成為台股多頭的驅動力。

安聯投信台股團隊布局仍以電子股為核心，包括半導體擴產夥伴及AI供應鏈等；傳產部分，預期傳產2026年表現優於2025年，股價又有低基期的優勢，正面看待電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技族群等。

越南上周大漲5%，再創歷史新高。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南製造業採購經理人指數（PMI）持續高於50，就業人數連續第三個月增加，企業信心為2024年3月以來新高。越南零售業被列為六大潛力產業之一，象徵內需消費持續復甦，民眾可支配所得提升，將給經濟基本面帶來更強的支撐。

外資今年來持續賣超印度。群益印度中小基金經理人向思穎表示，上周傳出美國擬對購買俄羅斯原油的國家加徵關稅的消息，影響市場信心，因此印度上周跌幅較重。不過，印度積極與多國簽訂貿易協定，以分散美國對等關稅的影響，加上市場普遍上修印度企業獲利預估值，後續可望化作印度股市成長的催化劑。