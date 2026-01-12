全球市場觀測站／CES展助攻 科技股強勢

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周全球股市高檔震盪，市場聚焦美國CES（消費電子展），雖然高檔走勢略顯震盪，惟整周來看仍有不錯的表現，科技股漲勢領先。債市方面，亞洲非投資級債與邊境市場債表現較佳。

野村投信表示，美國CES亮點仍舊是AI，除輝達表態Rubin晶片進入量產激勵市場信心外，市場也觀察到AI正從虛擬的聊天機器人形式轉向實體AI與代理式AI。不過，隨後傳出中國政府要求部分中國科技企業暫停採購輝達H200晶片的消息，科技股轉趨整理。

美國寬鬆資金環境不變，2026年經濟也將穩健成長，彭博預估2026年全球科技股獲利呈現雙位數成長，基本面與資金面仍給予科技股支撐，短線若遇消息面影響拉回時將是進場時機。

經濟數據方面，ISM製造業PMI在2025年12月連續第三個月下滑至47.9，是自2024年10月以來的最低水平，低於11月的48.2以及市場預期的48.3；ISM非製造業指數升至54.4，高於前月的52.6也優於預期，並創下逾一年來最快成長速度，顯示美國服務業持續擴張。就業市場則顯示降溫跡象，但整體仍具韌性。

