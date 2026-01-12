台股基金耀眼 主動策略奏效 規模前十大商品氣勢如虹

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股2026年一開年氣勢如虹，在內外資買盤挹注及AI相關題材提振下，不斷帶動指數續創新高，並站穩3萬點大關。聯合報系資料照

台股2026年一開年氣勢如虹，在內外資買盤挹注及AI相關題材提振下，不斷帶動指數續創新高，並站穩3萬點大關。隨著台股攀高，在主動策略奏效下，規模前十大的主動式台股基金持續繳出相對亮眼成績，近一個月績效，以安聯台灣科技、安聯台灣智慧、安聯台灣大壩等三檔位列前三。

安聯投信台股團隊表示，觀察近期盤勢，盤面上以AI供應鏈，包括Foundry、OSAT、CPO、 PCB／CCL、記憶體等族群表現相對亮眼，傳產股則以金融股、運輸表現較佳。

現階段市場焦點聚焦AI需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規格提升以及股價基期等概念。隨著行情走高伴隨潛在波動可能放大，預期市場資金有望更集中在這些族群。

就國際情勢方面，安聯投信台股團隊指出，關稅影響尚屬可控，AI推升需求，美國第3季GDP年化季增率達4.3%，美國聯準會將2026年GDP年增率由去年6月1.6%、9月1.8%，上調至12月2.3%，正向經濟數據營造好的基本面自然有助股市表現。

但優於預期的經濟表現、去年12月聯準會預防性降息，聯準會政策行為將更加數據導向，這也是市場保守預估今年降息幅度的原因。

安聯投信台股團隊分析，歷史經驗顯示，評價來自於成長預期、資金寬鬆，前者表現正向；在企業獲利預估部分，2026年企業獲利成長超過二成，有利股市。

