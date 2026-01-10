基金特蒐／台日韓股衝AI 馬年奔騰

過去一年投信發行的海外主動式股票型基金中，陸股基金優異的表現讓人跌破眼鏡，在海外股票基金中，還有一檔基金表現受到矚目，第一金亞洲科技基金不主打投資陸股，卻與陸股基金表現並駕齊驅，最主要的原因是AI科技重要供應鏈在亞洲。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲指出，馬年奔騰，亞洲三大市場台灣、日本、韓國，仍然是AI科技產業最充滿活力與投資機會的地方，具市場需求、訂單、獲利動能。

全球投資環境正面，包含總體經濟溫和成長，資金面呈現寬鬆，企業投資與獲利持續走升，國家政策受惠股等，後市都有不錯的投資機會，由於股市已連續上漲數年，預期今年整體金融市場波動加大，不過個別投資標的機會仍相當值得期待，選股不選市仍是王道，連續多頭行情後，現階段各國市場評價並不低，黃筱雲預期，今年股市一路衝高機率可能較低，不過表現將反應在個別投資標的。

後續投資動向主要觀察今年的選舉及地緣政治變化，另外也要持續觀察AI投資落地應用發展動能，今年度CES各家新科技推進方向及優劣比較也是投資關注焦點，第一金亞洲科技掌握住這波AI大行情，持股鎖定AI的基礎建設供應鏈，可以留意資料中心、電力設備等領域，對於趨勢看好的強勢標的採取集中持股策略，以發揮最大投資成效。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲。資料來源：第一金投信

根據CMoney統計至7日，第一金亞洲科技基金近一年上漲56%，表現高居亞洲股票型基金之冠。截至12月底的基金配置概況，第一金亞洲科技基金主要國家配置在亞洲科技三強，包括台股29%、日本28.7%、韓國21.8%，這三個國家的科技股，在AI發展上，扮演關鍵角色；核心持股在台灣半導體及零組件龍頭股、日本半導體設備及高端零組件龍頭，還有南韓的記憶體龍頭等，前五大成分股依序為韓國三星電子及SK海力士、台灣的台積電（2330）、日本的愛德萬測試，及香港騰訊等。

由於從資金面、總體經濟面，及貨幣政策方向面觀察，對於股市發展仍偏正向，現階段的持股策略，維持高持股水位，區域配置均衡，產業則依據產業趨勢及供應鏈變化進行調整，動態檢視個股基本面及估值面交互之變化，以快速進行個股汰換，掌握趨勢及交易機會。

展望後市，AI科技股高速發展，金融市場產生是否泡沫化疑慮？據高盛研究報告顯示，未來十年，企業獲利成長，仍將支撐股市續攀高，未來十年全球股市的年複合成長率達7%，黃筱雲強調，各大廠積極搶進佈建AI資本投資，企業累積充裕現金流，四大CSP業者維持資本支出與營收同步成長趨勢，企業對獲利預期目前僅在10%，未像2000年網路泡沫化時獲利預期最高達16%，呈現過度膨脹現象。

隨著AI應用落地且進入消費旺季，像是智能手機、智慧眼鏡等，黃筱雲強調，股市中長期走勢最終取決於企業的獲利能力，隨企業獲利上修趨勢不變，亞洲科技雖在今年可能呈現較為震盪格局，然隨實質獲利上揚仍有漲升空間可期。