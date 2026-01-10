重押日股基金 可乘勝追擊

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

回顧2025下半年，日股受惠AI議題持續發酵、企業獲利提升，以及日本首相高市早苗推出財政刺激政策等利多驅動，帶領日本股市寫下新高，進入2026年後仍延續氣勢，帶動日股高持股基金績效優異。

統計基金組合中，統計至7日，日股持有比重超過五成的海外股票基金合計有七檔，於近一年、近一季都繳出雙位數亮眼佳績。其中，群益東方盛世、野村日本領先、元大日本龍頭企業基金近一年皆累計上漲逾30%，表現突出；摩根絕對日本、 摩根新興日本、第一金量化日本、路博邁台日雙星股票基金績效則介於17.1%至19.7%。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，今年日本股市有五大重點值得留意。第一，通膨表現受惠於新首相政策，包括免除汽油稅、學費減免等，有望令今年第1季通膨預估降至2%。第二，薪資面隨著實質薪資衰退幅度收展，倘若接下來通膨走低，第1季實質薪資有望轉正；三為利率面，市場預期下次升息時間可能落在7月，在官方喊話下日圓匯率表現持穩；四為企業獲利，市場預期今年日本企業獲利有望持續上修，預計成長14%，主要由內需復甦與AI產業推動；第五，新政府利多政策可期。

洪玉婷分析，隨著日本新任首相政策逐步落地，日本企業公司治理持續優化，包括降低交叉持股比例、提高現金股利發放以及加大庫藏股回購力道，待企業獲利品質改善，有助日股估值迎來重新評價。

聯邦日本收益成長多重資產基金產品協理何彥樟分析，從產業與資本市場角度來看，溫和升息反而有助於資本配置效率回歸正常，有利企業獲利體質改善。展望今年，日本經濟能否延續成長動能，關鍵仍在於製造業的復甦與升級。政策面已明確聚焦AI、半導體、先進製造與造船等17個重點領域。

