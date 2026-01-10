2026投資 「選資產」轉向「管風險」

展望2026年投資布局，法人建議資產配置思維由「選資產」轉向「管風險」，在降息循環、AI擴散應用與政策變數交織下，透過風險配置、債券收益與產業升級並進，掌握跨市場、跨資產的長線投資新契機。

展望今年投資新思維，大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus表示，資產配置並非靜態，而是需要動態調整，布局概念應考量「風險」，以應對不斷變化的市場與經濟環境；概念上，資產配置將演變為「風險配置」，建議先評估承擔的風險類型與程度再進行配置，並在「風險預算」內分配，而非僅在有限的資產類別間進行猜測性配置。

因此，他認為，進行資產配置時，需同時考量多重因素，包括當前的總體經濟環境、潛在的政策變化、投資範疇、投資目標以及個人的風險承受度等，判斷當前環境是應「擁抱風險」還是「趨避風險」，透過層層遞進的決策過程後，將資金做最有效率的運用。

事實上，過去一年，美國關稅的大幅調高對全球經濟與市場帶來巨大挑戰，其快速且劇烈的調整導致市場、政策及資產類別間的關係錯位，影響風險管理與投資回報效率。

不過，市場也存在利多因素，例如美國大規模減稅措施，以及人工智慧（AI）技術的發展，AI雖可能對勞動市場造成影響，但同時也預期能提升企業生產力並降低營運成本。

經濟前景方面，Drew Matus預估，今年聯準會將有三次降息機會、各降1碼，總共降75個基點；儘管通膨仍將維持在較高水準，美國長天期公債殖利率預計將穩定在4%至4.5%的區間。Drew Matus分析，該情況可能導致殖利率曲線陡峭化，類似於2001年網路時代，而當前正值AI時代，預期將重現相似走勢，因此對銀行、金融機構及放貸活動有利。

值得注意的是，柏瑞投信投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller指出，特別股估值目前合理，相對於美國國庫券的利差處於正常區間。此外，發行特別股的機構多為體質良好的大型銀行，這些銀行受益於有利的利率環境和經濟增長前景，獲利表現獲得支撐。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民建議，除了降息帶來資本利得空間，隨著聯準會於2023年結束升息循環，帶動債券市場進入牛市，看好美債殖利率回落至合理水準後，後續債券報酬將以收益為主要驅動來源，又以美國非投資級債的殖利率最為誘人。

張世民建議，若要參與非投資級債的長線收益，建議聚焦美國非投資級債，不僅相較新興市場非投資級債、全球非投資級債、歐洲非投資級債平均年化報酬表現更佳，年化波動度也是4大非投資級債中最低的券種，宜透過分散產業與發行人曝險方式布局，避免單一事件產生較大風險，目前相對看好房屋建築業以及不受關稅影響的次產業。

科技產業展望上，摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）產品經理溥琪琳表示，最新調查顯示，美國企業導入AI的比例已達17%，預計未來六個月將提升至約20%；AI不再只是科技業的專利，製造、建築、住宿餐飲、運輸倉儲等傳統產業的AI導入率將明顯成長。

根據調查數據，溥琪琳分析，製造業AI導入率將從11%提升至17%，建築業從9%增至14%，住宿與餐飲業從8%增至11%，運輸與倉儲業則從6%提升至10%。因此，傳統產業正積極運用AI於自動化生產、智慧工地、訂房點餐、物流配送等場景，帶動營運效率與服務品質大幅提升。AI技術門檻降低，讓更多中小企業也能參與數位升級，產業競爭力全面提升，後市可期。