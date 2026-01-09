別錯過！2026開年最強「收息資產」浮現…非投等債成資金新寵

美國今（9）日將公布12月非農就業報告，市場屏息以待。在此之前，上週初領失業金人數優於預期，顯示勞動市場韌性十足，為非投資等級債市注入一劑強心針。法人指出，儘管經濟數據強勁可能使聯準會降息步伐放緩，然降息大方向不變，配合企業基本面穩健、違約率處於低檔，非投等債的「高息收」投資價值浮現，成為現階段市場追逐的焦點。其中，富蘭克林華美全球非投資等級債券基金表現尤其亮眼，近三年績效大幅領先同儕，凸顯專業選債的重要性。

根據摩根大通（JP Morgan）截至2025年12月底的數據，全球非投資等級債券指數單月上漲0.60%，各信評等級皆有不錯表現，其中CCC級債券更有1.0%的漲幅，顯示市場風險偏好情緒回溫；從產業來看，遊戲休閒、電信、包裝紙業等表現領先。

目前非投資等級債券的違約率雖微幅上揚至1.88%，但仍顯著低於3.30%的長期平均水平；同時，非投等債券殖利率與利差分別來到6.78%及314個基點，利差的收窄反映了市場信心的增強，且當前殖利率水準對於尋求收益的投資者而言，仍具備高度吸引力。

展望2026年，富蘭克林華美投信認為，在消費者需求支撐下，經濟成長有望維持高於趨勢的水平；此外，美國政府的財政刺激政策，如減稅與擴大支出，預期將延續並進一步帶動消費，為企業獲利營造良好環境。儘管聯準會（Fed）的降息步伐可能因經濟強勁與通膨壓力而有所節制，但可控的違約率與穩定的回收率，使得非投資等級債券的投資價值浮現。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦指出，當前債券價格多已接近面額，利差也處於相對低檔，這意味著未來的資本利得空間可能受限；然而，非投資等級債券的核心投資價值——「票息收入」在當前環境下更顯突出，這將是推動債券總報酬表現的主要動力，也是吸引資金持續流入的關鍵因素。

該基金採取由下而上的選債策略，目前相對看好價值面優於歐洲的美國非投資等級債券，並重點佈局於金融、能源、醫療保健等產業。從績效來看，根據Lipper截至2025年底的資料，富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（A累積型新台幣）近一年、二年、三年的績效分別達6.62%、12.28%、24.10%，表現優於同類型基金平均。在波動的市場中，非投資等級債券憑藉其高票息優勢，仍是投資組合中不可或缺的收益來源。

表、近一年非投資等級債基金績效前五：

基金名稱 近一年績效(%) 近二年績效(%) 近三年績效(%) 富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金 6.62 12.28 24.10 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 4.42 5.62 7.90 台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金 4.30 9.28 14.61 第一金全球非投資等級債券證券投資信託基金 4.20 14.76 25.37 聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金 3.97 11.37 23.21 同類型平均 2.65 10.65 19.66