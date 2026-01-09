法人展望2026年 股優於債

展望2026年，法人指出，今年金融環境仍有利於風險資產，股票表現可望優於債券。股票方面看好科技與通訊服務股、歐洲景氣循環復甦及國防股、瑞士大型製藥及新興股市等，債券則宜以複合債券掌握多元投資機會。

瑞士百達資產管理指出，景氣循環分析顯示，全球經濟正經歷穩定但不均衡的成長，其中預期新興經濟體今年的成長速度將超過成熟經濟體。美國家庭消費成長將放緩，資本支出將趨於溫和，今年經濟將成長1.5%，低於市場預期的2%。

至於美國以外的地區，百達指出，歐元區經濟有望復甦，但財政寬鬆影響仍需時間發酵，特別是在德國。日本經濟今年預估將溫和成長，政府財政刺激將支撐家庭與半導體、人工智慧（AI）等關鍵產業。中國今年經濟成長率將維持在潛在水準，約4.6%。其他新興經濟體則展現全面成長動能，受惠於低通貨膨脹、貨幣寬鬆及全球出口增加。

百達指出，雖然股票估值偏高，但尚未達到極端水準，加上流動性充裕，至少在2026年第1季仍有利於風險資產，股市仍有進一步上漲的空間。美股本益比已22倍，遠高於歷史平均的16倍，建議逢低再買進。不過，考量到整體產業的獲利表現強勁，百達仍加碼科技與通訊服務類股。

另外，百達指出，看好歐洲能受惠於景氣循環復甦的產業，也偏好歐洲國防及基礎建設財政支出所推動的產業，例如工業、金融及中型股。瑞士股票受惠於防禦性特質、企業基本面強勁、大型製藥產業前景改善。新興市場受惠於美元走弱及國內貨幣政策進一步寬鬆。

在債券方面，施羅德投信表示，2026年各國貨幣政策分歧與產業表現差異，將使單一債種或單一區域難以承擔整體市場波動，也難以捕捉差異化機會，債券表現將更依賴企業基本面與營運韌性。