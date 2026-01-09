基金操盤手／瞄準AI族群 創造高勝率

街口中小型基金歷經2025年4月全球股市大震盪，被迫狠砍持股後，卻能在2025年繳出全年超過65%報酬率，在所有基金績效競爭下，排名前茅。街口中小型基金經理人吳帛亞表示，績效能有亮麗表現，是依據產業趨勢選好股之後，集中投資持有看好標的5~8%不等比重，所以能展現不凡績效。

吳帛亞認為，AI潮流趨勢中，有很多看好標的，她個人也有偏好的個股，但必須依據產業趨勢研究，有較高把握程度可掌握公司營運成長空間，才會去重押該股，而非依據個人喜好操作；也唯有能看清楚產業趨勢採重押持股策略，才不會被類股輪動左右持股意願，也才能中長期抱股享受高報酬率。

雖然看好台股中的AI高速運算、生技及軍工產業，但從年獲利增長空間進行比較，可能還是會以AI族群為主。雖然是中小型基金卻不會依據櫃買指數權重布局持股，也因此在2025年櫃買指數漲幅相較不高之下，街口中小型基金仍能繳出佳績。

必須深入產業研究及個股分析才能緊抱持股，2025年4月遇到美國對等關稅事件引爆全球主要股市重挫，街口中小型基金也被迫減碼停損，但在情勢穩定後，吳帛亞勇於買回且一路加碼，重押持股部位的漲幅達到200~300%，奠定良好績效底氣。

隨後遇到記憶體族群大漲，進入下半年仍持續勁揚，也一路加碼記憶體部位再創佳績。

重押持股遇到類股輪動的操作應該會提高周轉率因應？街口中小型基金周轉率率約10%，市場平均周轉率在20~30%，吳帛亞相對不常調整持股，主要還是依據基本面研判。即使面對美國聯準會降息變數，也會忍受其短期對盤勢帶來的波動，最終還是緊盯經濟數據及AI轉折訊號。

吳帛亞認為AI泡沫目前並不存在，緊盯的是美國四大雲端服務供應商（CSP） 每季展望，目前看到趨勢是2025年每季都上修資本支出金額，2025年預估成長40%，但已調高到年增58%；2026年原估成長25%，又上修到成長30%，趨勢仍呈現樂觀成長。在每季之間的空窗期，特別關注台灣相關供應鏈廠商訂單變化，以研判是否有所變化。