投信指路 配置債券 掌握固定收益

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

展望2026年，柏瑞投信表示，隨著AI效應外溢到各產業，企業獲利持續增長將成為股市未來漲升動能，債市將回歸固定收益資產的本質，可採用策略性資產配置來掌握全球多元投資機會，並聚焦特別股、美國和日本多重資產的表現機會。

大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus表示，美國經濟成長和通膨壓力可能令聯準會按兵不動，因此當前資產配置若要保持操作彈性，需要考量投資範疇、投組目標與限制以及評估市場環境與風險，主動的調配債種布局、因應利率風險變化、調整存續期間的配置。

2026年投資組合規劃上，要先思考想要擁抱風險還是趨避風險。Drew Matus認為，建構2026年投資組合的思維，將從資產配置的因子進化至風險因子，也就是願意承擔哪些風險，而非願意持有哪些資產。

固定收益市場方面，柏瑞投資的投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller表示，觀察實質利率已趨近後金融危機時期高點，進一步提升存續期的吸引力。隨著通膨趨緩，較長天期之利率應可維持穩定。此外，在美國財政擴張速度放緩、政策利率下降的環境下，或將吸引追求收益之資金流入固定收益資產。

法人展望2026年 股優於債

展望2026年，法人指出，今年金融環境仍有利於風險資產，股票表現可望優於債券。股票方面看好科技與通訊服務股、歐洲景氣循環...

29檔台股基金 淨值衝高

台股登上3萬點，根據統計，有29檔台股基金淨值刷新近一年新高，統計至1月7日止，其中有七檔的淨值達百元以上。包括凱基台灣...

基建商品穩健 跟著AI賺

基礎建設產業搭上AI題材，成為法人資金投資焦點，投信法人表示，基建產業受惠於驅動AI與能源轉型所扮演關鍵角色，未來成長潛...

投資級公司債 有潛力

根據Bloomberg調查顯示，市場多預期第1季美國、歐元區及英國仍有降息空間。法人認為，在全球利率維持相對寬鬆的基調下...

基金操盤手／瞄準AI族群 創造高勝率

街口中小型基金歷經2025年4月全球股市大震盪，被迫狠砍持股後，卻能在2025年繳出全年超過65%報酬率，在所有基金績效...

