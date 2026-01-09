投信指路 配置債券 掌握固定收益

展望2026年，柏瑞投信表示，隨著AI效應外溢到各產業，企業獲利持續增長將成為股市未來漲升動能，債市將回歸固定收益資產的本質，可採用策略性資產配置來掌握全球多元投資機會，並聚焦特別股、美國和日本多重資產的表現機會。

大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus表示，美國經濟成長和通膨壓力可能令聯準會按兵不動，因此當前資產配置若要保持操作彈性，需要考量投資範疇、投組目標與限制以及評估市場環境與風險，主動的調配債種布局、因應利率風險變化、調整存續期間的配置。

2026年投資組合規劃上，要先思考想要擁抱風險還是趨避風險。Drew Matus認為，建構2026年投資組合的思維，將從資產配置的因子進化至風險因子，也就是願意承擔哪些風險，而非願意持有哪些資產。

固定收益市場方面，柏瑞投資的投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller表示，觀察實質利率已趨近後金融危機時期高點，進一步提升存續期的吸引力。隨著通膨趨緩，較長天期之利率應可維持穩定。此外，在美國財政擴張速度放緩、政策利率下降的環境下，或將吸引追求收益之資金流入固定收益資產。