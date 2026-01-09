投資級公司債 有潛力

根據Bloomberg調查顯示，市場多預期第1季美國、歐元區及英國仍有降息空間。法人認為，在全球利率維持相對寬鬆的基調下，為固定收益資產提供厚實的支撐。尤其投資等級公司債目前進場點正處於高殖利率、低違約率的甜蜜期，為長期投資人提供進場機會。

合庫全球複合收益債券基金經理人楊嘉煒表示，主要央行貨幣政策重心已由抑制通膨逐步轉向維持經濟韌性，2026年全球金融環境進入中性降息的後半場，利率走勢預期將持續溫和寬鬆，降息節奏仍偏向溫和且高度依賴經濟數據，雖然今年降息步調預期不會過快，但在利率高點已浮現的情況下，債券殖利率再大幅上行的風險相對有限。

華南永昌全球投資等級債券基金經理人黃威凱表示，回看去年12月FOMC會議，聯邦基金利率長期中位數設定在3.0%至3.25%區間。對照現行利率水位，這意味著即便在2026年，貨幣政策仍具備兩碼的降息空間，同時也為債市帶來良好的收益環境。

目前美國十年期公債殖利率仍高於近十年平均，從收益率保護角度來看，只要十年期美債殖利率未大幅升破 5%，4.1%以上的起始利率即可在一定程度上抵消價格波動，使投資人即便面對市場震盪，仍有機會維持正報酬，對保險資金、退休基金等長期資金而言，具備相當吸引力。

新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，聯準會新主席5月將上任，市場預期仍有望延續鴿派降息政策，帶動投資級債投資價值浮現，雖然部分債券的信用利差因為科技巨頭大舉發債而由低檔呈溫和擴大跡象，但在債券供需因素與企業財務基本面穩健，市場對其美國企業基本面信心並未轉弱，加上整體美國企業2026獲利能力維持強勁，標普500企業盈餘也有望維持雙位數成長。