基建商品穩健 跟著AI賺

基礎建設產業搭上AI題材，成為法人資金投資焦點，投信法人表示，基建產業受惠於驅動AI與能源轉型所扮演關鍵角色，未來成長潛力看俏，相關基金可留意布局時機。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，基礎建設除擁有AI題材，過去三年MSCI私人基建資產指數在個別產業間報酬表現也相當穩定，近三年年化報酬率平均達雙位數，其中，數位基礎建設受惠科技進步、電廠與電力傳輸則因產業升級而受益，表現相對突出，運輸業也達到長期平均績效。

王翔慧指出，公用事業近年不斷上修資本支出已是不可逆的趨勢，預計2024年至2027年間公用事業資本支出將成長13%，相較於2020年至2023年成長9%明顯上升，且大型公用事業在垂直整合的資本支出上亦有顯著升級，也讓市場開始檢視未來是否能帶動獲利成長，包括關注資料中心用電與公用事業公司的相關訊息及關連性，也開始聚焦這些用電需求及負載是否對公用事業公司帶來實際成長。

而從目前S&P500成分股發布的盈餘展望目標來看，平均複合成長率從6%至9%，也確實有望繳出成長成績單。

王翔慧建議，若想參與由AI帶動的基礎建設產業行情，不妨多元配置公用事業、能源基建、交通運輸、數位基建等不同領域的投資機會，除享受基建產業穩定的特性，也可同步發掘趨勢變化下的成長題材，增添獲利潛力。例如公用事業擁有電力需求增長題材，可選擇性配置獨立發電廠，並以管制型與綜合型公用事業為主，數位基建則有評價面吸引力，宜均衡配置電塔與資料中心。

永豐投信表示，2026年全球科技投資主軸將持續聚焦AI基礎建設擴張，美中科技競逐與各國推動主權AI政策，將推升高效能運算與資料中心建置需求。在此趨勢下，台灣憑藉先進製程、關鍵零組件與系統整合能力，於全球AI供應鏈中具備高度不可替代性。

看好台灣AI供應鏈在中長期仍具結構性成長空間，建議投資人可透過永豐台灣ESGETF掌握台灣AI硬體建設從算力到電力的關鍵環節，參與全球AI長線成長趨勢。