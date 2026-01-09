快訊

29檔台股基金 淨值衝高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股登上3萬點，根據統計，有29檔台股基金淨值刷新近一年新高，統計至1月7日止，其中有七檔的淨值達百元以上。包括凱基台灣精五門、PGIM保德信中小型股基金、野村e科技基金近兩年績效更達倍增。

法人表示，受惠AI行情助攻，台股加權指數持續創高，台股基金的淨值也水漲船高，除了上述三檔，還有元大2001基金、景順台灣科技基金、摩根台灣增長基金、台中銀數位時代基金A等百元淨值的台股基金，創一年來新高。在台股長多行情趨勢持續下，後市表現也值得留意。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，隨著2022年底ChatGPT問世，開啟AI時代，台灣已從「毛3到4」的代工王國，變身為算力核心的「AI之島」，台灣在AI浪潮中登上世界主舞台，台股加權指數也繳出124%的波段漲幅。

展望2026年，企業獲利持續穩健成長，市場預期台股EPS有機會上看1,600元，可望成為延續轉接長線多頭的強力支撐。過去三年由電子下游AI伺服器題材主導的投資主軸，接下來可以轉向留意電子上游，受惠晶圓大廠產能滿載的設備耗材與封裝測試族群，將是值得留意的方向。

凱基投信投資長歐陽渭棠指出，AI從聊天功能，到進行推理，在Gemini 3推出後，可以看到AI代理人的趨勢成形。接下來AI會有更多應用落地，進入實體AI、甚至通用AI，都將帶來台灣供應鏈的機會，因此看好台股後市表現。

野村投信策略暨行銷企劃處資深副總經理張繼文表示，AI伺服器關鍵零組件短缺與漲價題材延續，HDD、SSD、HBM、Server DRAM等零組件在上半年仍可能維持緊張。台灣在晶圓代工、先進封裝、伺服器整機與零組件（散熱、電源、BBU、CCL、PCB、滑軌）完整布局下，首季「淡季不淡」機率高，AI伺服器採購動能有望支撐大盤高檔震盪。

在2026年消費電子展（CES）開展，加上企業營收密集公布與台積電法說會題材發酵下，可望帶動台股的多頭走勢。

