野村傘型基金 聚焦台美股

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

2026年全球經濟維持成長步調，股市投資前景亮眼，野村投信推出野村成長傘型基金，包括聚焦美國成長的野村美國增長股票ETF組合基金，以及連結野村臺灣創新科技50ETF（00935）連結基金，讓投資人得以同時掌握美、台股票ETF的成長契機。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文表示，野村美國增長股票ETF組合基金將以英美掛牌的ETF為主，具有四大特色：第一個特色是成長為主、價值為輔，預計資產配置中成長股占50~70%，價值股占20~40%；第二是匯聚ETF精華，投資範圍廣，也更能分散風險。第三特色是野村投信投資團隊主動式管理，整合跨部門資源。第四為納入彈性布局黃金ETF與比特幣ETF，兩者加總的占比為0~10%。選擇ETF組合基金的方式參與美股，不僅有累積／配息級別可供挑選，資本利得也是免稅，配息則計入海外所得，以最低稅負制計算稅額。

台股則連結野村臺灣創新科技50ETF，該基金提供累積與配息級別，有稅賦考量的投資人可以選擇連結基金的累積級別。

