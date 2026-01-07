國泰日本不動產 19日開募

元月多檔ETF展開募集，國泰投信總座張雍川昨（7）日受訪分享2026 ETF投資攻略，表示AI題材搭配股債以外的另類資產，有助穩定投組波動及分散風險，首推即將於1月19日開募，全台唯一一檔聚焦日本不動產市場的國泰日本不動產（009817），再搭配元月除息的AI科技類ETF，如國泰台灣科技龍頭和國泰費城半導體，在追求成長的同時，透過多重布局，讓投組更豐富，提升整體投資部位的分散性，捕捉多元市場收益機會。

張雍川分析，台積電（2330）6日收盤繼續創歷史新高，帶旺台股連日站上30,000點以上，AI商機強強滾，主因是台積電受惠2奈米量產進展與法說會利多預期，尤其是高盛上調目標價到2,330元，更掀起主被動資金持續湧入護國神山，奠定台股多頭基調。

全球AI資料中心擴建持續，帶動HBM與DDR5需求井噴，指標股受資金追捧強勢漲停，顯示市場對「儲存瓶頸」解決方案的估值上修，整體盤勢正處於「良性資金輪動」的局面，建議年輕族群或是可接受較大波動的投資人，可在投組核心中配置三至四成的美、台科技型ETF，捕捉成長契機。費半指數在2025年全年度含息報酬43.4%，遠超美股三大主要指數，全台唯一追蹤費半指數的是國泰費城半導體，自上周宣布最新一次預估配息後更是引發市場討論，資金持續湧入逾34億元，總資產規模突破320億元大關，成為近一周（截至7日）規模成長最快的海外標的ETF。

除了美國是全球半導體核心，台股同樣掌握世界AI命脈，國泰科技龍頭聚焦AI、Apple供應鏈雙A題材，自2025年提高第一大成分股台積電權重後，人氣同時水漲船高，近五日平均成交量逾4.5萬張，規模也突破800億，創成立以來新高。

科技類ETF波動較大，訴求低風險、穩健投資的高資產族，除了有成長型部位，應考量將部分資產配置於債券，以及股債相關性較低的另類資產，如海外不動產市場，投資人可留意即將開放募集的國泰日本不動產，讓資金分散在不同市場，為資產提供相當的避險性。

國泰日本不動產連結標的追蹤東証REIT指數，以日本不動產投資信託（J-REITs）為主要標的，與台、美股關聯性低，能夠發揮資產避險作用，適合如退休族、高資產族群等民眾將投資風險進一步分散，為追逐多元配置的投資人靈活配置的新選擇。