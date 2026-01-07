受惠高市政策發酵、企業獲利改善 日股ETF可分批布局

日本股市2026年開年表現亮眼。東證指數與日經225指數連續上揚，年初前兩個交易日漲幅分別達3.8%與4.3%，創下1990年以來同期最佳紀錄，顯示市場對日本經濟與企業前景的信心回溫，建議投資人可透過定期定額或分批布局日股ETF參與行情。

在政策利多與企業獲利體質改善的雙重支撐下，日股中長期多頭格局未變。富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅指出，相較美股高估值環境，日股目前評價仍具吸引力，目前市場已陸續反映企業獲利修復預期，後續若財報表現優於市場預估，股市仍具續攻動能。

從基本面觀察，日本經濟數據逐步釋出回溫訊號。根據標普全球資料，日本2025年12月製造業採購經理人指數（PMI）回升至50的榮枯線，終止連續五個月的萎縮，並創下半年來新高，顯示製造業活動於年底止跌回穩。展望2026年，隨新產品上市、汽車與半導體等關鍵產業需求轉強，企業信心與投資動能可望同步改善。

謝恩雅表示，政策面方面，首相高市早苗推動的成長導向政策與企業改革方向持續發酵，企業獲利結構趨於穩健。市場普遍預期，日本企業股東權益報酬率（ROE）將於2026年底突破10%，並於2027年朝11%邁進，反映公司治理改善已逐步轉化為實質財務成果。

資金動向也提供有力支撐。2025年外資買超日本現貨股市達5.6兆日圓，創安倍經濟學以來新高；同時，NISA制度持續引導散戶資金進場。從MSCI權重觀察，全球投資人對日股配置仍低配約0.7%，後續具加碼空間。此外，日本上市企業2025財年預估股利總額可望首度突破20兆日圓，年增約8%。