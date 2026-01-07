台股基金多頭氣盛 Fed 降息循環助攻後市 非AI族群有望復甦

台股2026年開年延續多頭氣焰，台灣加權指數直衝3萬點之上。法人指出，元月資金行情加上AI需求持續擴大，台廠供應鏈加快受惠；同時，聯準會降息循環也有利於風險性資產，非AI族群今年有望復甦，樂觀看待台股全年維持多頭格局，可透過台股基金掌握行情。

根據彭博統計，過去預防性降息周期通常持續半年至兩年，期間台股平均漲幅約50%。此次降息循環尚未結束，代表上漲空間仍值得期待。

瀚亞菁華基金經理人葉彥廷表示，美國科技巨頭擴大資本支出，逐步將AI導入營運，財報也驗證AI帶來的獲利能力。隨晶片與伺服器需求攀升，將帶動高頻寬記憶體、PCB、散熱、機櫃滑軌等台股供應鏈成長。

台股在Fed降息周期表現

葉彥廷強調，AI股價上漲並非泡沫，只有當評價過度飆升才會形成泡沫前兆，目前AI類股估值仍屬合理。基金布局將從晶片擴展至伺服器及其他相關供應鏈，採取高度主動選股策略，僅有37%持股與前50大持股相同，更專注AI相關科技供應鏈，從AI趨勢中挖掘投資機會，追求超額報酬。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏補充，台股第1季產業焦點將集中在AI伺服器供應鏈，包括先進製程晶圓代工、電源、CCL、散熱；AI邊緣運算應用的電子原物料（如記憶體、載板）；以及網通產業的光通訊與機器人。

安聯投信台股團隊指出，隨2026年開年，包括元月營收即將公布、部分企業將先行公布自結財報數據，以及部分重要企業法說相繼登場，其企業資本支出與展望等訊息，是否與市場原先預期出現落差等，將會是短線上牽動市場氛圍的關鍵因素。此外，台美貿易談判尚未公告，不過目前市場偏向正面看待最終結果，稅率下調的可能性高。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，外資在去年12月大幅賣超，可期待1月的回補；電子業年初會有更多產能建置計畫相繼公布，值得關注。在投資上，建議以現有主流股為核心布局，搭配產業基期較低的類股，前者為AI相關，後者則傾向選股操作。非電部分，AI電力相關如重電、銅價走勢有利電線電纜與軍工概念、運動休閒受惠世足賽主題、產業低基期如自行車、家飾，以及季節性概念股如汽車零部件、運輸等。