美國聯準會（Fed）在2025年9月重啟降息，預期今年仍處於利率寬鬆環境。法人指出，今年市場仍有不確定因素，但已比去年明朗。在債市中，非投資等級債券可望延續2025年的強勢表現，新興市場公司債也有很多投資機會。

聯博集團收益策略總監狄斯坦費（Gershon Distenfeld）昨（7）日來台指出，美國就業市場逐步降溫、通膨趨於穩定，關稅的影響變小，全球經濟成長預期放緩，基本情境為經濟「軟著陸」，為非投資等級債創造有利的投資環境。但如果經濟不是軟著陸，則較有利於公債及投資等級債。

狄斯坦費指出，Fed今年可能降息二到三次，但仍要看經濟數據而定。目前市場預估通膨率可能為2.5%上下，要降到央行2%的目標較困難，主要是因為去全球化及民粹主義等結構性因素。債市整體基本面趨緩，利息覆蓋率下降，但不代表惡化。違約率仍低，預期未來二到三年違約率仍將維持在低檔。

狄斯坦費表示，債券投資人今年宜承擔信用風險，而非存續期風險，因為存續期風險很難估算。尤其是美國長天期債券，很容易受到美國債務問題等結構性因素所影響，在Fed降息期間，長天期債券殖利率很可能不降反升，且波動不小。

在美國公債中，聯博較看好短天期公債，尤其是2-5年期債，較不看好10年期以上的公債。狄斯坦費預期殖利率曲線趨於陡峭，美國20年或30年公債價格下跌的風險較大，且一年之內波動可能高達10%。相較之下，短天期公債、信用債及新興市場債的下檔風險較小。

在各式債種中，狄斯坦費較看好信用債，尤其是非投等債，可望延續去年表現。非投等債預估今年的總報酬率約6-8%，主要報酬來自於票息（約6%）。在新興市場債中，狄斯坦費較看好公司債而非主權債，因為主權債分散程度較低，且容易受到關稅或地緣政治所影響。