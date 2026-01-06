跨國組合型 避險優選

全球股市屢創新高之際，投資人居高思危，法人建議可將部分資金轉向具分散風險特性的跨國投資組合型基金，觀察近一年績效表現，前十強基金在掌握多元資產與區域配置下，仍繳出亮眼成績，成為高檔震盪環境中的穩健選擇。

近期AI相關投資消息不斷，顯示市場競爭及需求仍非常強勁，仍是市場焦點。在利率政策方面，美國聯準會公布去年12月會議紀要突顯內部分歧，多數官員認為若通膨回落，適宜進一步降息，但也有部分決策者主張一段時間內按兵不動。

根據CMoney統計至2日，觀察近一年全數跨國投資組合型基金中，多檔績效達雙位數以上，當中以天然資源、新興市場等類型表現最為強勢，包括：富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合、合庫新興多重收益、PGIM保德信新興趨勢組合、元大全球新興市場精選組合、凱基新興趨勢ETF組合、國泰泰享退系列2049目標日期組合等皆達20%以上，表現強勢。

此外，富達卓越領航全球組合、復華新興債股動力組合、安聯四季成長組合、合庫樂活安養ESG積極成長組合，近年績效也介於18.4%至19.7%。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿表示，隨著全球通膨壓力放緩與聯準會降息路徑不變，新興市場債券不僅具備高債息的吸引力，仍有望迎來資本利得。

劉珉睿表示，從宏觀角度來看，資金將持續回流新興市場，尤其過去兩年普遍低配新興市場部位；至於基本面，首先，相較於已開發國家政府債務佔GDP比重持續攀升，部分新興國家實行嚴謹財政紀律，債信評等是有上調空間如摩洛哥、巴哈馬等；其二、供應鏈及貿易重組，也有利於新興亞洲及拉美部分國家。

合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世補充，2025是新興市場當地貨幣債強勢的一年，弱勢美元、政策利率走低、風險環境的支持都帶來正面影響。這些驅動因素在2026年持續存在，但新興市場當地貨幣債要replicate今年的漲幅，門檻相當高。

黃馨世分析，領先指標顯示，新興市場與已開發市場的通膨差距將進一步縮窄，歷史資料顯示，這是決定該資產報酬的重要變數。新興市場國際貿易合作增加，有利通膨緩解。