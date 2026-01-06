快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

86檔台股基金 淨值創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股指數持續創新高，台股基金績效也水漲船高，根據統計至1月5日資料顯示，147檔主、被動台股基金表現中，包括群益馬拉松、野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）及安聯台灣科技等共86檔淨值與大盤同創新高。

群益群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢+定價權強的企業，以及內需、零售、百貨、餐飲、旅行、非建設資產股。

野村臺灣增強50主動式ETF的前十大持股中，以台積電、聯發科及南亞科的投資組合獲利顯著，反映在淨值創高。野村臺灣增強50主動式ETF經理人林浩詳指出，AI相關族群仍是資金主線，核心焦點集中於晶圓代工、散熱與電源供應鏈；上游晶圓代工與封裝廠如台積電、日月光，受惠高階AI晶片需求，訂單能見度已延伸至2026年下半年；中游散熱、電源及PCB族群，包括奇鋐、雙鴻、台達電、光寶科，因AI伺服器效能與散熱需求強勁，成長動能顯著。

安聯投信台股團隊表示，AI熱潮將跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充下有望延續，加上受惠中美同步擴張，預期半導體、晶片製造及伺服器仍有表現。

另外，美國通膨數據低於市場預期，挹注美股，投資人重新押注聯準會未來降息空間；美科技大廠繳出亮眼財測，亦暫時緩解市場對科技股估值過高疑慮，重新點燃AI題材投資氣氛與投資信心。

隨美國失業率在2025年後下降、通膨接近政策目標，加上當前仍偏寬鬆的政策環境，有望繼續支撐風險資產表現。

延伸閱讀

台股3萬點「歷史新高」不敢買？存股哥直接加碼五張0056：下月領股息4萬5

台股3萬點…黃鐙輝曝為何自己投資大盤0050：「抱現金」才是最大風險！

台積電（2330）領軍飆台股…0050狂吸散戶！網不留情酸：00981A也是

台股衝破3萬點！他好奇「8000點年代怎麼活」 網嘆：至少買得起房

相關新聞

台積電創天價效應 高含「積」商品績效紅火

台積電昨（6）日再攀高點，收在1,705元的新天價，不僅推升加權指數續創高，持股台積電的ETF跟著績效長紅，包括群益半導...

錢進美股商品 吃AI紅利

2026年CES展揭示人工智慧發展的重要分水嶺。輝達執行長黃仁勳發表「Rubin」AI平台，開啟「實體AI」商用化元年。...

2026第1季基金投資趨勢／台日優質龍頭股 各押三成資金

元大投信指出，美國聯準會（Fed）保持謹慎寬鬆立場，加上人工智慧（AI）需求強勁，有利風險資產2026年續航。在2026...

大中華基金 可長抱

A股市場迎來2026年開門紅，上證指數收復4,000點整數關卡，且連續13個交易日收紅，創下十年來新高，法人認為，市場風...

跨國組合型 避險優選

全球股市屢創新高之際，投資人居高思危，法人建議可將部分資金轉向具分散風險特性的跨國投資組合型基金，觀察近一年績效表現，前...

86檔台股基金 淨值創高

台股指數持續創新高，台股基金績效也水漲船高，根據統計至1月5日資料顯示，147檔主、被動台股基金表現中，包括群益馬拉松、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。