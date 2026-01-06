86檔台股基金 淨值創高

台股指數持續創新高，台股基金績效也水漲船高，根據統計至1月5日資料顯示，147檔主、被動台股基金表現中，包括群益馬拉松、野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）及安聯台灣科技等共86檔淨值與大盤同創新高。

群益群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢+定價權強的企業，以及內需、零售、百貨、餐飲、旅行、非建設資產股。

野村臺灣增強50主動式ETF的前十大持股中，以台積電、聯發科及南亞科的投資組合獲利顯著，反映在淨值創高。野村臺灣增強50主動式ETF經理人林浩詳指出，AI相關族群仍是資金主線，核心焦點集中於晶圓代工、散熱與電源供應鏈；上游晶圓代工與封裝廠如台積電、日月光，受惠高階AI晶片需求，訂單能見度已延伸至2026年下半年；中游散熱、電源及PCB族群，包括奇鋐、雙鴻、台達電、光寶科，因AI伺服器效能與散熱需求強勁，成長動能顯著。

安聯投信台股團隊表示，AI熱潮將跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充下有望延續，加上受惠中美同步擴張，預期半導體、晶片製造及伺服器仍有表現。

另外，美國通膨數據低於市場預期，挹注美股，投資人重新押注聯準會未來降息空間；美科技大廠繳出亮眼財測，亦暫時緩解市場對科技股估值過高疑慮，重新點燃AI題材投資氣氛與投資信心。

隨美國失業率在2025年後下降、通膨接近政策目標，加上當前仍偏寬鬆的政策環境，有望繼續支撐風險資產表現。