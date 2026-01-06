台積電創天價效應 高含「積」商品績效紅火

台積電昨（6）日再攀高點，收在1,705元的新天價，不僅推升加權指數續創高，持股台積電的ETF跟著績效長紅，包括群益半導體收益（00927）、主動復華未來50、主動群益台灣強棒等，昨天都有超過2%的漲幅。

觀察79檔台股ETF中，有43檔持有台積電，從持有台積電比率來看，富邦科技逾七成最多；若計算持有張數，則是元大台灣50擁有40.4萬張最多。其他包括群益台ESG低碳50、群益半導體收益、主動群益台灣強棒、主動統一台股增長在內共18檔台股ETF，都持有台積電千張以上。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，帶動台灣出口表現強勁，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易強調，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲格局，參考近20年台灣加權指數表現，當1月有完整工作天數時，指數上漲機率遠高於下跌機率。加上1月初美國消費電子展、15日台積電法說以及1月中下旬美國重要公司財報周等，預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。

展望2026年，野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，台股重點族群包括記憶體與半導體材料鏈、AI伺服器與散熱、光通訊與低軌衛星，以及電力管理與能源數位化。操作策略建議以核心持有AI記憶體、液冷散熱、能源數位化，加上戰術加碼光通訊、PA、PCB，工業電腦為框架，逢回布局、分段擇優。

林怡君提醒，仍需留意地緣政治、供應鏈瓶頸及資本支出周期，HBM擴產若不如預期或資料中心電力不足，恐影響拉貨節奏。整體而言，2026年台股將從「算力擴張」走向「效率升級」，供應鏈深度與廣度持續擴張。