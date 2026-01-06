錢進美股商品 吃AI紅利

2026年CES展揭示人工智慧發展的重要分水嶺。輝達執行長黃仁勳發表「Rubin」AI平台，開啟「實體AI」商用化元年。隨著Rubin平台預計下半年量產，AI不再僅限於科技巨頭，而將成為美國大型企業全面導入的核心生產力工具。

法人建議投資人透過美股ETF布局，有機會以相對有效率的方式，參與這場由AI技術驅動的全球生產力革命。

市場資金動向也同步反映投資人對美股長期趨勢的高度認同。根據集保中心1月2日最新統計，美股ETF受益人數已攀升至82.2萬人，且近一周增加人數以市值型與科技型ETF表現最為突出。其中，元大S&P500（00646）、富邦標普500及富邦NASDAQ受益人數皆呈現明顯成長，顯示資金持續流向代表美國核心競爭力的指數型商品。富邦標普500ETF自掛牌以來，受益人數更呈現周周正成長，凸顯市值型ETF對中長期投資人的吸引力。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，Rubin平台的關鍵意義在於，大幅降低企業建置大型AI系統的資本支出門檻，訓練混合專家模型所需GPU數量顯著下降，雲端服務商已進入實際部署階段。隨著AI成本快速下降，應用場景將加速落地，帶動整體算力需求與相關產業鏈長線成長。

首批搭載最新AI技術的自動駕駛車輛即將於第1季在美國上路，象徵AI正式從「數位世界」走向「實體經濟」。未來包括自動駕駛、智慧物流、精準醫療等領域，皆可望成為推升企業生產力與獲利能力的重要引擎。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌指出，美國電力基礎建設類股，受惠AI基建潮帶動，企業、民生用電的剛性需求暴增、市場成長明確，尤其相關企業在接獲實質訂單挹注獲利下，基本面具實質獲利題材，部分關鍵零組件，甚至出現供不應求，積單現象嚴重遞延至2027年、2028年後。