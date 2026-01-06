快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

大中華基金 可長抱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

A股市場迎來2026年開門紅，上證指數收復4,000點整數關卡，且連續13個交易日收紅，創下十年來新高，法人認為，市場風險偏好明顯回升，多頭氣勢延續，展望2026年，陸股仍享有相對低基期的優勢，建議可以留意大中華基金長線布局時機。

根據Lipper統計至2日，近一周大中華股票基金前五強包含富邦大中華成長、瀚亞投資-大中華股票、利安資金中國增長、景順大中華、高盛大中華股票基金，上漲2.01%至5.76%。

富邦大中華成長基金經理人謝育霖表示，A股強勢表現的背後，主要來自全球流動性環境改善與中國國內資金面維持寬鬆的雙重支撐。除資金面利多外，政策面與基本面預期同步轉正，也成為推動市場持續上行的重要動能。

從資金結構觀察，目前A股市場中散戶比重仍大致維持在接近五成水準，歷史經驗顯示，居民儲蓄資金尚未完全轉入股市，「存款搬家」的趨勢仍未結束，居民超額儲蓄可望成為後續股市上行的重要燃料。

政策層面來看，2025年下半年以來，中國已透過行政手段對部分代表性產業進行調控，並逐步顯現成效，「反內卷」政策已取得階段性成果。預期2026年相關政策將持續深化，以確保產業有序競爭，進一步穩定市場與企業中長期成長。

瀚亞投信表示，中國經濟溫和修復，內外部流動性充足，企業庫存與獲利周期逐步改善，為中國A股提供支撐，整體牛市基礎仍在，市場情緒偏向樂觀。未來仍存在許多投資機會，但行情將以結構性為主，需審慎判斷結構性機會所在。短線上，可聚焦強勢科技成長股與高景氣資產；中長期則可開始關注順周期及低基期資產，以把握產業復甦契機。

展望後市，科技股在2026年的投資邏輯，預期將由先前的估值修復，轉向基本面與獲利成長驅動。在整體流動性仍相對寬鬆的環境下，具備實質業績兌現能力、產業端進展明確的中國AI產業鏈龍頭企業，仍具評價向上空間。

