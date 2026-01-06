2026第1季基金投資趨勢／台日優質龍頭股 各押三成資金

元大投信指出，美國聯準會（Fed）保持謹慎寬鬆立場，加上人工智慧（AI）需求強勁，有利風險資產2026年續航。在2026年第1季，AI新經濟及航太防衛科技基金可占30%，台股及日股優質龍頭股可各占30%，黃金ETF占10%。

元大投信指出，利率環境溫和與獲利基本面強勁，是美股在第1季可望再創新高的兩大基石。現階段Fed再升息機率微乎其微，有利AI成長股領漲。投資人看好AI題材在未來數年的爆發性成長，主動元大AI新經濟（00990A）初次募集達199.85億元，逼近額度上限，改寫國內主動式ETF募集新紀錄。

00990A研究團隊表示，能脫穎而出的領導企業將進入擴大實質獲利階段，除了AI基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。

元大航太防衛科技ETF追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，為國內唯一一檔軍事國防ETF，2025年大漲逾五成，投資市場仍以美股為主，其次是日本、南韓、台灣、德國等；前五大成分股為三菱電機、台積電、NEC、輝達、Palantir科技。

該ETF研究團隊表示，地緣政治風險上揚，國防投資主題有望續強。目前全球防衛產業受惠於主要國家國防預算進入上升期，需求穩固，國防供應鏈的積壓訂單、營收與獲利能力都將加速成長，保持長多格局。

元大投信指出，台灣供應鏈在AI發展具關鍵地位，出口成長為經濟成長主要動能，前所未見的強勁基本面支持股市。

同時市場資金持續往權值股靠攏，2025年全年藉由元大台灣50「買超」台股的金額超過3,300億元，這筆有序進場、長期持有的資金，顯然是台股不容忽視的「第四法人」。

元大投信表示，投資人可以透過元大台灣50或元大台灣高股息優質龍頭基金，來參與台股的這波多頭行情。元大台灣50是台灣第一檔ETF，在2025年含息總報酬37.1%，規模也在2025年達1兆元，遙遙領先其他ETF；前五大成分股為台積電（62%）、鴻海（4.5%）、聯發科（3.4%）、台達電（3%）、中信金（1.4%）。

至於元大台灣高股息優質龍頭基金，是國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金，瞄準國內高股息優質龍頭企業，到去年11月底的規模為437億元，為規模第二大的台股基金。目前基金以半導體股占40.2%最多，其次是電腦及周邊設備股的20%；前五大持股為台積電、欣興、光寶科、聯發科、聯亞。

日股也是前景看好的標的。元大投信表示，日本經濟基本面穩定、薪資成長與溫和通膨形成正向循環。首相高市早苗主張政府在戰略產業中的主導地位，並推出「日本成長戰略」，重點包括AI及半導體、國防等17項領域，加上「美日同盟關係」深化，持續推升日經指數進入50,000點時代。投資人可以布局元大日本龍頭企業基金或元大日經225 ETF。

金價在2025年漲幅驚人，元大投信看好2026年可望持續強勢，建議透過期元大S&P黃金ETF布局。ETF與股票一樣免徵證所稅，在黃金多頭行情更具賺取價差優勢。相形之下，黃金存摺買賣要申報綜所稅，實體黃金如無法舉證持有成本，則會依照賣價的6%計算所得。

（系列完）