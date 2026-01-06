快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

2026第1季基金投資趨勢／台日優質龍頭股 各押三成資金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

元大投信指出，美國聯準會（Fed）保持謹慎寬鬆立場，加上人工智慧（AI）需求強勁，有利風險資產2026年續航。在2026年第1季，AI新經濟及航太防衛科技基金可占30%，台股及日股優質龍頭股可各占30%，黃金ETF占10%。

元大投信指出，利率環境溫和與獲利基本面強勁，是美股在第1季可望再創新高的兩大基石。現階段Fed再升息機率微乎其微，有利AI成長股領漲。投資人看好AI題材在未來數年的爆發性成長，主動元大AI新經濟（00990A）初次募集達199.85億元，逼近額度上限，改寫國內主動式ETF募集新紀錄。

00990A研究團隊表示，能脫穎而出的領導企業將進入擴大實質獲利階段，除了AI基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。

元大航太防衛科技ETF追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，為國內唯一一檔軍事國防ETF，2025年大漲逾五成，投資市場仍以美股為主，其次是日本、南韓、台灣、德國等；前五大成分股為三菱電機、台積電、NEC、輝達、Palantir科技。

該ETF研究團隊表示，地緣政治風險上揚，國防投資主題有望續強。目前全球防衛產業受惠於主要國家國防預算進入上升期，需求穩固，國防供應鏈的積壓訂單、營收與獲利能力都將加速成長，保持長多格局。

元大投信指出，台灣供應鏈在AI發展具關鍵地位，出口成長為經濟成長主要動能，前所未見的強勁基本面支持股市。

同時市場資金持續往權值股靠攏，2025年全年藉由元大台灣50「買超」台股的金額超過3,300億元，這筆有序進場、長期持有的資金，顯然是台股不容忽視的「第四法人」。

元大投信表示，投資人可以透過元大台灣50或元大台灣高股息優質龍頭基金，來參與台股的這波多頭行情。元大台灣50是台灣第一檔ETF，在2025年含息總報酬37.1%，規模也在2025年達1兆元，遙遙領先其他ETF；前五大成分股為台積電（62%）、鴻海（4.5%）、聯發科（3.4%）、台達電（3%）、中信金（1.4%）。

至於元大台灣高股息優質龍頭基金，是國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金，瞄準國內高股息優質龍頭企業，到去年11月底的規模為437億元，為規模第二大的台股基金。目前基金以半導體股占40.2%最多，其次是電腦及周邊設備股的20%；前五大持股為台積電、欣興、光寶科、聯發科、聯亞。

日股也是前景看好的標的。元大投信表示，日本經濟基本面穩定、薪資成長與溫和通膨形成正向循環。首相高市早苗主張政府在戰略產業中的主導地位，並推出「日本成長戰略」，重點包括AI及半導體、國防等17項領域，加上「美日同盟關係」深化，持續推升日經指數進入50,000點時代。投資人可以布局元大日本龍頭企業基金或元大日經225 ETF。

金價在2025年漲幅驚人，元大投信看好2026年可望持續強勢，建議透過期元大S&P黃金ETF布局。ETF與股票一樣免徵證所稅，在黃金多頭行情更具賺取價差優勢。相形之下，黃金存摺買賣要申報綜所稅，實體黃金如無法舉證持有成本，則會依照賣價的6%計算所得。

（系列完）

延伸閱讀

總預算在新年度仍未付委 政院指史上首見：盼地方籲立委履行職務

MLB／黃金打造二刀流傳奇 大谷翔平等身雕像亮相高島屋

台積電再創新天價！黃暐瀚：赴美設廠時就說了 相信魏哲家

台股3萬點「歷史新高」不敢買？存股哥直接加碼五張0056：下月領股息4萬5

相關新聞

台積電創天價效應 高含「積」商品績效紅火

台積電昨（6）日再攀高點，收在1,705元的新天價，不僅推升加權指數續創高，持股台積電的ETF跟著績效長紅，包括群益半導...

錢進美股商品 吃AI紅利

2026年CES展揭示人工智慧發展的重要分水嶺。輝達執行長黃仁勳發表「Rubin」AI平台，開啟「實體AI」商用化元年。...

2026第1季基金投資趨勢／台日優質龍頭股 各押三成資金

元大投信指出，美國聯準會（Fed）保持謹慎寬鬆立場，加上人工智慧（AI）需求強勁，有利風險資產2026年續航。在2026...

大中華基金 可長抱

A股市場迎來2026年開門紅，上證指數收復4,000點整數關卡，且連續13個交易日收紅，創下十年來新高，法人認為，市場風...

跨國組合型 避險優選

全球股市屢創新高之際，投資人居高思危，法人建議可將部分資金轉向具分散風險特性的跨國投資組合型基金，觀察近一年績效表現，前...

86檔台股基金 淨值創高

台股指數持續創新高，台股基金績效也水漲船高，根據統計至1月5日資料顯示，147檔主、被動台股基金表現中，包括群益馬拉松、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。