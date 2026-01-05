快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

今晨台南楠西8.0度！乾冷空氣轉晴 最快明晨首波寒流達標…低溫跌破5度

中租「母子月月領」 異軍突起

經濟日報／ 張瀞文

配息基金受到配息率下滑，以及「配息來源可能包含本金」的資訊揭露規定影響，投資人對傳統配息機制的信心出現動搖。

而且，節稅意識逐漸抬頭，部分投資人開始關注配息所衍生的稅負成本，轉而將資金配置於累積型基金或ETF連結基金，透過「不配息」來達到遞延課稅的效果。

針對想節稅，卻又捨不得放棄穩定現金流的投資人，中租基金平台以「母子月月領」機制兼得魚與熊掌。中租基金平台總經理蘇皓毅指出，「母子月月領」讓投資人布局「累積型（也就是不配息）」母子基金，再透過平台機制定期提領部分資本利得，自行打造現金流。投資人可依據個人需求靈活設定每月提領比率，最高達年化10%。

蘇皓毅指出，由於提領資金來源為母基金的部分贖回，性質上屬於「資本利得」而非「配息收入」。

若是境內版母子基金，資本利得免稅；若是境外版，則併入海外所得計算最低稅負制，但免稅額高達750萬元。因此，「母子月月領」相較於配息基金直接課稅，具備顯著的稅務優勢，同時也可避開單筆股利超過2萬元須繳納2.11%二代健保補充保費的成本。

目前國內基金銷售通路中，具備母子基金「月月領」功能的平台僅中租基金平台與一家投信平台。中租基金平台為後進者，功能進化更齊全，特別是調降申購門檻至18萬元後入手更容易，且母基金加碼金額僅5,000元更具彈性。

過去一年，中租基金平台母子基金規模成長40%，申購留存率從年初的78%增加至86%，顯示投資人對此機制的滿意度與黏著度持續提升。

蘇皓毅也提醒，任何投資皆有風險，母子月月領雖能打造穩定現金流，但並非保本機制。

延伸閱讀

台灣人壽「溢起健智」健康險 首創基因檢測預防失智

外幣保單保費占比衝高 投資型、利變型、分紅保單買氣熱

ETF換湯不換藥…各大投信狂發S&P500、納指新標的？內行曝：怕看別人賺

結合AI科技與綠色能源 中租控股驅動成長契機

相關新聞

高含「積」商品 市場焦點

半導體產業利多持續發酵，美股費半指數1月2日大漲逾4%，台積電ADR同步勁揚5.1%，帶動台積電昨（5）日股價盤中衝上1...

銀行債抗震 攻守兼備 多檔商品年化配息率皆逾5%

債券ETF陸續公告1月配息金額，其中，包括台新美元銀行債（00842B）、群益投資級金融債、國泰10Y+金融債年化配息率...

中租「母子月月領」 異軍突起

配息基金受到配息率下滑，以及「配息來源可能包含本金」的資訊揭露規定影響，投資人對傳統配息機制的信心出現動搖。

美債單周吸金58億美元

新年假期市場交投清淡，各類債市漲跌互見，並以美國非投資等級公司債漲勢領先，就資金流向而言，過去一周淨流入整體固定收益型E...

美股基金 錢景可期 CES登場帶動AI相關題材續強

美國消費電子展（CES）登場，市場資金提前卡位，AI晶片股與資料中心概念股率先走強，帶動相關族群股價表現亮眼。觀察近一年...

展望今年 群益投信：善用「馬力夯」策略

展望2026年，群益投信表示，隨著人工應用（AI）應用遍地開花、商機活絡，企業獲利將維持上行趨勢，經濟可望延續溫和成長態...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。