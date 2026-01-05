中租「母子月月領」 異軍突起

配息基金受到配息率下滑，以及「配息來源可能包含本金」的資訊揭露規定影響，投資人對傳統配息機制的信心出現動搖。

而且，節稅意識逐漸抬頭，部分投資人開始關注配息所衍生的稅負成本，轉而將資金配置於累積型基金或ETF連結基金，透過「不配息」來達到遞延課稅的效果。

針對想節稅，卻又捨不得放棄穩定現金流的投資人，中租基金平台以「母子月月領」機制兼得魚與熊掌。中租基金平台總經理蘇皓毅指出，「母子月月領」讓投資人布局「累積型（也就是不配息）」母子基金，再透過平台機制定期提領部分資本利得，自行打造現金流。投資人可依據個人需求靈活設定每月提領比率，最高達年化10%。

蘇皓毅指出，由於提領資金來源為母基金的部分贖回，性質上屬於「資本利得」而非「配息收入」。

若是境內版母子基金，資本利得免稅；若是境外版，則併入海外所得計算最低稅負制，但免稅額高達750萬元。因此，「母子月月領」相較於配息基金直接課稅，具備顯著的稅務優勢，同時也可避開單筆股利超過2萬元須繳納2.11%二代健保補充保費的成本。

目前國內基金銷售通路中，具備母子基金「月月領」功能的平台僅中租基金平台與一家投信平台。中租基金平台為後進者，功能進化更齊全，特別是調降申購門檻至18萬元後入手更容易，且母基金加碼金額僅5,000元更具彈性。

過去一年，中租基金平台母子基金規模成長40%，申購留存率從年初的78%增加至86%，顯示投資人對此機制的滿意度與黏著度持續提升。

蘇皓毅也提醒，任何投資皆有風險，母子月月領雖能打造穩定現金流，但並非保本機制。