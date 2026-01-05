美債單周吸金58億美元

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

新年假期市場交投清淡，各類債市漲跌互見，並以美國非投資等級公司債漲勢領先，就資金流向而言，過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額下滑至130.9億美元，其中淨流入美國債市規模58.2億美元，亞洲與歐洲債市亦獲34.4億與3.6億美元淨流入。

依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入58.2億美元，非投資等級債市獲淨流入2.4億美元。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，在大而美法案刺激下，美國2026年經濟表現可能優於2025年，因此團隊評估聯準會降息態度將非常審慎，美國的債務負擔與市場對降息預期的變化仍將牽動利率波動，美國非投資等級債存續期間短，受利率波動影響小，且強韌的經濟表現將支撐企業獲利與健康的財務體質，加上仍有7%左右的殖利率水準，將持續吸引資金青睞。

面對2025年市場強勁表現後的波動環境，安聯投信建議，以多元布局應對波動平衡收益與成長。其中複合資產多元布局，兼顧收益及資本利得；複合債平衡波動，券種上可搭配投資等級債、中短天期債券，同時也爭取收益機會。

債市布局上，安聯投信指出，聚焦品質收益兼具的公司債仍是較佳策略；主要是公司債券利差已大幅縮窄，但因收益率仍高於過往水準與公債，且企業財務體質穩健，發行條件偏向再融資，違約率可控，故信用債投資吸引力仍在。

在債券評級部份，美國限制性利率水準仍使得低評級CCC級公司面臨較高的再融資難度，表現受到壓抑。

