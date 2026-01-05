銀行債抗震 攻守兼備 多檔商品年化配息率皆逾5%

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
債券ETF陸續公告1月配息金額，其中，包括台新美元銀行債（00842B）、群益投資級金融債、國泰10Y+金融債年化配息率皆高達5%以上。法人表示，在利率波動環境中，銀行債具備「防禦中帶有收益彈性」的特性，適合納入核心資產配置。

台新投信指出，總體環境來看，通膨雖仍具黏著性，但已較高峰明顯回落，市場焦點逐步由「抑制通膨」轉向「穩定經濟成長」，長天期優質債券的殖利率水準與潛在資本利得空間同步浮現，成為投資人布局中長期穩定現金流的重要選項。

台新美元銀行債ETF所追蹤的指數成分債，聚焦於信評良好、財務體質穩健的銀行債券，有助於在追求收益的同時，兼顧風險控管，根據台新投信官網最新公告，最近一期00842B每單位配息金額為0.7元，從過去一年的0.5、0.55、0.055、0.6逐步調升至0.7元創新高，以2025年12月31日淨值計算，年化配息率已超過8%以上，預計1月16日除息，1月15日為最後買進日。

台新美元銀行債ETF研究團隊指出，債券ETF透過分散持債與被動追蹤指數機制，有效降低單一發行人風險，並提供透明、便利的投資管道，相較直接投資單一債券，ETF具備流動性佳、交易門檻低、資訊揭露完整等優勢，適合作為固定收益部位的策略。面對市場不確定性仍高的投資環境，透過債券ETF進行有紀律的資產配置，有助於提升整體投資組合的穩健度與長期韌性。

群益投資級金融債ETF經理人謝明志表示，從產業基本面來看，以美國金融業為例，大型銀行業由於利息收入／手續費增加、信用損失與備抵減少、交易表現佳，而開出優於預期的財報結果，獲利前景看好，加上貨幣政策寬鬆，對金融業來說亦為順風環境，其中大型金融機構因資本充足，其所發行之債券更是投資組合中不可缺少的優質收益標的，建議投資人不妨透過相關ETF來布局。

