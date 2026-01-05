AI 泡沫化？就怕沒選對基金 可觀察三指標

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
施羅德投信指出，可以從三大指標來觀察AI是否泡沫化。（路透）
人工智慧（AI）持續延燒，但對於AI泡沫化的疑慮仍不時浮現。施羅德投信指出，可以從三大指標來觀察AI是否泡沫化，也就是貨幣政策是否趨緊、股價是否有實質獲利支撐、公司資本支出是否來自槓桿借貸。

美國聯準會（Fed）去年9月重啟降息以來，市場不斷改變對於降息速度的看法。展望2026年，施羅德投信認為，政策仍偏向寬鬆，市場共識對全球主要股市企業獲利預估持續樂觀。

施羅德投信進一步分析美股科技公司的資本支出占現金流的比重，發現比重還不到40%，相對過去20年來說屬於歷史低水位，顯示資本支出投注的比例並沒有到太誇張，也就較沒有槓桿借貸的疑慮。

施羅德投信表示，與其過度擔心，不如精選真正受惠的企業與資產配置策略，建議投資人，可以從台股與美股兩個勝率最高的市場著手，以參與AI成長潛力。

施羅德投信建議投資人，可以布局純粹的台股基金，把握台股AI供應鏈及隱形冠軍的投資機會；或是投入美國成長多重資產基金，網羅美國成長股及美元資產的布局契機；或是以台股搭配美債的雙利多重資產基金，在掌握台股AI爆發力的同時，又能享有每月領息。

