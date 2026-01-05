快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

今晨台南楠西8.0度！乾冷空氣轉晴 最快明晨首波寒流達標…低溫跌破5度

高含「積」商品 市場焦點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

半導體產業利多持續發酵，美股費半指數1月2日大漲逾4%，台積電ADR同步勁揚5.1%，帶動台積電昨（5）日股價盤中衝上1,695元，再創歷史新高，並推升加權指數一舉突破3萬點大關，台積電與大盤齊步改寫新里程碑，台股多頭結構持續深化，高含「積」ETF更成市場焦點。

根據CMoney統計，截至2026年1月2日，台積電權重最高的ETF依序為富邦科技（0052）、富邦台50、元大台灣50、元大MSCI台灣及富邦公司治理，其中0052台積電占比高達70.1%，成為市場中含積量最高的台股ETF。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，美國最新就業數據釋出正向訊號，上周初領失業救濟金人數降至19.9萬人，明顯低於市場預期，顯示勞動市場仍具韌性，有助支撐企業獲利與資本支出信心，對科技股評價形成基本面支撐。

洪珮甄指出，全球資金正加速向AI核心技術集中。軟銀集團宣布以410億美元投資OpenAI、取得約11%股權，象徵AI已由題材階段邁入「長期資本競逐」的新周期。隨著CES 2026即將登場，AI應用、邊緣運算與機器人等主題持續升溫，市場對科技產業中長期成長動能看法趨於一致。

回到台股，加權指數穩站月線與季線之上，沿多頭軌道續創新高，反映資金回流與產業趨勢明確。供應鏈方面，AI算力需求持續擴張，帶動先進製程與高階封裝需求升溫，市場亦關注台積電擴產與製程價格結構調整，凸顯其在全球半導體產業的關鍵定價地位。

洪珮甄表示，在AI資本支出長期化趨勢下，高含「積」ETF同時掌握全球科技投資動能與台灣半導體競爭優勢。儘管指數位階偏高，但多數AI供應鏈與記憶體族群本益比仍處相對合理區間，投資人可透過台股科技型ETF，分批布局中長期科技成長機會。

延伸閱讀

台積電鉅額交易一天內刷新歷史十大天價 拉抬台股成交值首破8,000億元

高檢署再揪台積電1內鬼追加起訴 智慧法院：預計最快本周移審

台積電開紅盤以來連兩天飆天價 外資不埋單？反而是連2賣

台股衝破3萬點！阿格力高喊「媽媽樂」…公開6檔持股cover全場

相關新聞

高含「積」商品 市場焦點

半導體產業利多持續發酵，美股費半指數1月2日大漲逾4%，台積電ADR同步勁揚5.1%，帶動台積電昨（5）日股價盤中衝上1...

銀行債抗震 攻守兼備 多檔商品年化配息率皆逾5%

債券ETF陸續公告1月配息金額，其中，包括台新美元銀行債（00842B）、群益投資級金融債、國泰10Y+金融債年化配息率...

中租「母子月月領」 異軍突起

配息基金受到配息率下滑，以及「配息來源可能包含本金」的資訊揭露規定影響，投資人對傳統配息機制的信心出現動搖。

美債單周吸金58億美元

新年假期市場交投清淡，各類債市漲跌互見，並以美國非投資等級公司債漲勢領先，就資金流向而言，過去一周淨流入整體固定收益型E...

美股基金 錢景可期 CES登場帶動AI相關題材續強

美國消費電子展（CES）登場，市場資金提前卡位，AI晶片股與資料中心概念股率先走強，帶動相關族群股價表現亮眼。觀察近一年...

展望今年 群益投信：善用「馬力夯」策略

展望2026年，群益投信表示，隨著人工應用（AI）應用遍地開花、商機活絡，企業獲利將維持上行趨勢，經濟可望延續溫和成長態...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。