美股基金 錢景可期 CES登場帶動AI相關題材續強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美股。 路透
美國消費電子展（CES）登場，市場資金提前卡位，AI晶片股與資料中心概念股率先走強，帶動相關族群股價表現亮眼。觀察近一年美股相關主題基金，多數績效繳出雙位數成長，顯示AI投資熱潮持續升溫。

根據理柏資訊統計至1日，觀察近一年美股相關基金績效達雙位數以上的包括：貝萊德美國靈活股票、東方匯理基金美國鋒裕股票、貝萊德美國價值型、東方匯理基金美國研究股票、美盛美國增值、摩根士丹利美國增長、富蘭克林高科技、先機北美股票、施羅德環球基金系列－美國大型股、安聯美國多元投資風格股票，皆達12%以上，表現亮眼。

整體AI趨勢上，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫分析，OpenAI曾提出AI發展的藍圖指出，目前正朝「代理人」方向邁進，但應用主要仍集中於企業端，消費端尚未大規模普及。然而，AI的進步速度極快，GPT-5的智商已達150，未來達成AGI的時間難以預測；生成式AI被視為一場效率革命，其影響力超越過去的工業革命或網路革命。

此外，它能模擬出接近事實的答案，大幅提升各行各業的效率，這種變革是不可逆的，如同汽車取代馬車、智慧型手機取代傳統相機。AI的影響範圍廣泛，預計將觸及人類生活的各個層面；而輝達（NVIDIA）先前也預估，AI市場規模在2030年將達到3至4兆美元，顯示巨大成長潛力。

富邦標普500 ETF（009814）經理人謝恩雅表示，展望2026年，全球主要央行政策走向將出現分歧，除美國聯準會仍維持相對寬鬆基調外，多數主要央行可能轉向暫停降息，甚至逐步回歸升息循環，美國相對寬鬆的金融環境，仍將成為支撐美股的重要基礎。

