展望今年 群益投信：善用「馬力夯」策略

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

展望2026年，群益投信表示，隨著人工應用（AI）應用遍地開花、商機活絡，企業獲利將維持上行趨勢，經濟可望延續溫和成長態勢，為後市成長提供強而有力的支撐。但需持續關注聯準會（Fed）降息路徑、關稅政策發展、美國期中選舉等事件，以提前應變。

迎接馬年到來，群益投信建議投資人可採「馬力夯」策略，透過四匹投資良馬來強化資產配置靈活度、分散風險，以從容駕馭波動、捕捉投資機遇，穩中求勝。

群益投信指出，今年投資人第一匹良馬是「科技悍馬」。AI應用持續擴散，帶動AI供應鏈獲利上修，更為股市成長帶來強勁動能，台股、美股尤其值得關注。布局台股主動式ETF、台股基金、美股基金或美股為主的多重資產基金。

第二匹理財良馬為「東方駿馬」。日本首相高市早苗採取積極財政、維持寬鬆的政策，並推動企業治理與產業競爭力改革，為日本經濟增長注入新動能。投資人可以布局以日本股市為核心部位的亞股基金。

第三匹2026年投資人必備的良馬是「翻身黑馬」。群益投信指出，2026年預期印度經濟不僅仍將延續高成長態勢，政策改革也有助驅動經濟與產業發展。

第四匹不可缺少的投資良馬則是「耐力千里馬」。2026年經濟有望穩健成長，可透過金融債基金、短天期投等債ETF、優選非投等債ETF來參與。

